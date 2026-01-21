Рейтинг@Mail.ru
Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать больше гостей
Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать больше гостей
Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать больше гостей - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать больше гостей
Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать на 250 гостей больше, разрешение на строительство нового спального корпуса выдало Министерство жилищной политики и... РИА Новости Крым, 21.01.2026
санатории крыма
крым
марат хуснуллин
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
форос
новости крыма
крым курортный
отдых в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать на 250 гостей больше, разрешение на строительство нового спального корпуса выдало Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора РК. Об этом сообщил вице-премьер, куратор Южного федерального округа Марат Хуснуллин, его слова приводятся на сайте правительства РФ.По его словам, новый корпус площадью более 8,5 тысяч квадратных метров вместит 131 комфортабельный номер для приема свыше 250 гостей.Хуснуллин подчеркнул, что строительство нового санаторного корпуса в Крыму будет вестись в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, реализация которой обсуждалась на днях на оперативном совещании у главы правительства Михаила Мишустина.По словам гендиректора публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карена Оганесяна, под контролем которой будут возводить новый санаторный корпус, в его номерах будет стильный дизайн, панорамные окна и современное оборудование. "Прилегающая территория нового корпуса будет комплексно благоустроена, и там появится просторная аллея для прогулок отдыхающих", – добавил Оганесян. Завершить строительство нового корпуса санатория планируют в 2028 году.Санаторий "Южный" является филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации" и располагается в самой южной точке ЮБК, рядом с приморским поселеком Форос – на мысе Ай-Юри. На территории есть лечебная база, спортивные площадки и бассейн, места для отдыха, рестораны, кафе, кинозал и прочее.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году – АксеновНа программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублейВ Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
крым
форос
Новости
Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать больше гостей

В Крыму в санатории "Южный" построят новый спальный корпус на 250 мест

13:21 21.01.2026 (обновлено: 13:26 21.01.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Крым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать на 250 гостей больше, разрешение на строительство нового спального корпуса выдало Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора РК. Об этом сообщил вице-премьер, куратор Южного федерального округа Марат Хуснуллин, его слова приводятся на сайте правительства РФ.
"Получено разрешение на строительство спального корпуса санатория "Южный" на мысе Ай-Юри в Форосе. На сегодня начались подготовительные работы, включая устройство буронабивных свай", – сообщил Хуснуллин.
По его словам, новый корпус площадью более 8,5 тысяч квадратных метров вместит 131 комфортабельный номер для приема свыше 250 гостей.
Хуснуллин подчеркнул, что строительство нового санаторного корпуса в Крыму будет вестись в рамках госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, реализация которой обсуждалась на днях на оперативном совещании у главы правительства Михаила Мишустина.

"Развитие Крыма, включая его курортную и лечебно-оздоровительную инфраструктуру, является для нас одним из приоритетов. Драйвером этой работы стала госпрограмма социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя. За время ее действия завершено более 750 объектов и мероприятий. И мы не останавливаемся на достигнутом, приступаем к возведению новых объектов на полуострове", – сказал Хуснуллин.

По словам гендиректора публично-правовой компании "Единый заказчик в сфере строительства" Карена Оганесяна, под контролем которой будут возводить новый санаторный корпус, в его номерах будет стильный дизайн, панорамные окна и современное оборудование. "Прилегающая территория нового корпуса будет комплексно благоустроена, и там появится просторная аллея для прогулок отдыхающих", – добавил Оганесян. Завершить строительство нового корпуса санатория планируют в 2028 году.
Санаторий "Южный" является филиалом федерального государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный комплекс Министерства финансов Российской Федерации" и располагается в самой южной точке ЮБК, рядом с приморским поселеком Форос – на мысе Ай-Юри. На территории есть лечебная база, спортивные площадки и бассейн, места для отдыха, рестораны, кафе, кинозал и прочее.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году – Аксенов
На программу развития Крыма и Севастополя выделят 93 млрд рублей
В Крыму достроили здание стационара детского реабилитационного центра
 
Санатории КрымаКрымМарат ХуснуллинГоспрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"ФоросНовости КрымаКрым курортныйОтдых в Крыму
 
