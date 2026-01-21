Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыт после пяти часов простоя - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Рейд в Севастополе открыт после пяти часов простоя
Рейд в Севастополе открыт после пяти часов простоя - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Рейд в Севастополе открыт после пяти часов простоя
В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту после пяти часов простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту после пяти часов простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе закрывали в среду несколько раз. В первый раз он был закрыт в 12:59. В 14:27 в городе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали более получаса. В этот период морской пассажирский транспорт также не осуществлял движение. Затем морской транспорт остановили в 15:31.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе открыт после пяти часов простоя

В Севастополе открыли рейд

20:22 21.01.2026
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время
Севастополь в вечернее время - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе возобновлены рейсы катеров и паромов через бухту после пяти часов простоя. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд в Севастополе закрывали в среду несколько раз. В первый раз он был закрыт в 12:59. В 14:27 в городе была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали более получаса. В этот период морской пассажирский транспорт также не осуществлял движение. Затем морской транспорт остановили в 15:31.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
