Путин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов - РИА Новости Крым, 21.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260121/putin-rf-gotova-napravit-1-mlrd-v-sovet-mira-iz-zamorozhennykh-aktivov-1152589010.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Россия готова направить в инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в Штатах российских активов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности в среду.Как отметил российский лидер, Москва получила личное обращение президента США Дональда Трампа присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре. Путин поблагодарил американского коллегу за это предложение."Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности", - сказал Путин и отметил вклад действующей администрации Белого дома в поиске решения по урегулированию украинского кризиса.Что касается участия России в "Совете мира", МИД РФ поручено изучить поступившие от Вашингтона документы, проконсультироваться на этот счет со стратегическими партнерами Москвы. Только после этого Россия сможет дать ответ на переданное приглашение, указал глава государства.Он отметил, что в сделанном Москве предложении речь прежде всего идет об урегулировании на Ближнем Востоке, о поиске возможных путей решения насущных проблем палестинского народа и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа.Главное, по словам российского лидера, заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта, основанного на соответствующих решениях ООН. Также необходимо, чтобы были учтены неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев. Это касается рекомендаций реконструкции сектора Газа и его базовой социальной инфраструктуры: систем здравоохранения, водоснабжения, налаживания бесперебойного обеспечения продовольствием, добавил Путин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Россия готова направить в инициированный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в Штатах российских активов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности в среду.
Как отметил российский лидер, Москва получила личное обращение президента США Дональда Трампа присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре. Путин поблагодарил американского коллегу за это предложение.
"Мы всегда поддерживали и поддерживаем любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности", - сказал Путин и отметил вклад действующей администрации Белого дома в поиске решения по урегулированию украинского кризиса.
Что касается участия России в "Совете мира", МИД РФ поручено изучить поступившие от Вашингтона документы, проконсультироваться на этот счет со стратегическими партнерами Москвы. Только после этого Россия сможет дать ответ на переданное приглашение, указал глава государства.

"Уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе "Совета мира", учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в "Совет мира" один миллиард долларов США из замороженных еще при прежней администрации США российских активов", - сказал Путин.

Он отметил, что в сделанном Москве предложении речь прежде всего идет об урегулировании на Ближнем Востоке, о поиске возможных путей решения насущных проблем палестинского народа и разрешения острейших проблем гуманитарной ситуации в секторе Газа.
Главное, по словам российского лидера, заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта, основанного на соответствующих решениях ООН. Также необходимо, чтобы были учтены неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев. Это касается рекомендаций реконструкции сектора Газа и его базовой социальной инфраструктуры: систем здравоохранения, водоснабжения, налаживания бесперебойного обеспечения продовольствием, добавил Путин.
