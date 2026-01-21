Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о планах использования активов России в США - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Путин рассказал о планах использования активов России в США
Путин рассказал о планах использования активов России в США - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Путин рассказал о планах использования активов России в США
Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T23:11
2026-01-21T23:11
россия
владимир путин (политик)
сша
украина
новости сво
переговоры
замороженные активы россии
замороженные российские активы
политика
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В среду Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Российский лидер, в частности, отметил, что Москва может направить в создаваемый по инициативе американского лидера Дональда Трампа "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских средств.Президент РФ добавил, что планирует обсудить эти вопросы с представителями президента Штатов Стивом Уинкоффом и Джерардом Кушнером, которые в четверг приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.
россия
сша
украина
россия, владимир путин (политик), сша, украина, новости сво, переговоры, замороженные активы россии, замороженные российские активы, политика, внешняя политика, новости, совет безопасности россии
Путин рассказал о планах использования активов России в США

На активы России в США могут быть восстановлены пострадавшие в СВО территории – Путин

23:11 21.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Кутузов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Михаил Кутузов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Российский лидер, в частности, отметил, что Москва может направить в создаваемый по инициативе американского лидера Дональда Трампа "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских средств.
"Оставшиеся средства из замороженных в США российских активов можно было бы использовать и на восстановление территорий, пострадавших в ходе боевых действий после заключения мирного договора между Россией и Украиной. Такая возможность также обсуждается нами с представителями администрации США", - сказал Путин.
Президент РФ добавил, что планирует обсудить эти вопросы с представителями президента Штатов Стивом Уинкоффом и Джерардом Кушнером, которые в четверг приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.
Лента новостейМолния