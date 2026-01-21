https://crimea.ria.ru/20260121/putin-rasskazal-o-planakh-ispolzovaniya-aktivov-rossii-v-ssha-1152589880.html

Путин рассказал о планах использования активов России в США

Путин рассказал о планах использования активов России в США - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Путин рассказал о планах использования активов России в США

Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной РИА Новости Крым, 21.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Москва и Вашингтон обсуждают возможность использования части замороженных в США российских активов на восстановление территорий, пострадавших в ходе специальной военной операции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В среду Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Российский лидер, в частности, отметил, что Москва может направить в создаваемый по инициативе американского лидера Дональда Трампа "Совет мира" один миллиард долларов из замороженных в США российских средств.Президент РФ добавил, что планирует обсудить эти вопросы с представителями президента Штатов Стивом Уинкоффом и Джерардом Кушнером, которые в четверг приезжают в Москву для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

