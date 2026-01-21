Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта

https://crimea.ria.ru/20260121/prodazha-biletov-na-poezd-mineralnye-vody--simferopol-otkryta-1152583807.html

2026-01-21T18:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Продажа билетов на поезд "Таврия" сообщением Минеральные Воды – Симферополь открыта. Поезд будет ходить ежедневно даже летом, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Из Минеральных Вод поезд будет отправляться с 30 марта в 15:20 и прибывать в Симферополь на следующий день в 9:15 измененным расписанием в связи с производством ремонтно-строительных работ на инфраструктуре. С 26 апреля поезд вернется на свое расписание и будет прибывать в Симферополь в 8:50.Из Симферополя поезд начнет ходить с 29 марта, он будет отправляться в 20:30 и прибывать в Минеральные Воды в 14:00.Поезд будет следовать через Краснодар. В Крыму он будет делать остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое. В состав включены одноэтажные купейные вагоны класса 2К и плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б.С конца апреля в состав поезда будут включены вагоны беспересадочного сообщения Симферополь – Владикавказ.Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" возобновляет ранее приостановленную продажу билетов на ряд поездов "Таврия" крымского направления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские проводники стали лучшими в странеЗа 6 лет крымские поезда перевезли более 23 миллионов пассажировДвухметровые полки в купе появятся в поездах сообщением на юг в 2026 году

