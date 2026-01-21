Рейтинг@Mail.ru
Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта
Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта
Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта
Продажа билетов на поезд "Таврия" сообщением Минеральные Воды – Симферополь открыта. Поезд будет ходить ежедневно даже летом, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Продажа билетов на поезд "Таврия" сообщением Минеральные Воды – Симферополь открыта. Поезд будет ходить ежедневно даже летом, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Из Минеральных Вод поезд будет отправляться с 30 марта в 15:20 и прибывать в Симферополь на следующий день в 9:15 измененным расписанием в связи с производством ремонтно-строительных работ на инфраструктуре. С 26 апреля поезд вернется на свое расписание и будет прибывать в Симферополь в 8:50.Из Симферополя поезд начнет ходить с 29 марта, он будет отправляться в 20:30 и прибывать в Минеральные Воды в 14:00.Поезд будет следовать через Краснодар. В Крыму он будет делать остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое. В состав включены одноэтажные купейные вагоны класса 2К и плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б.С конца апреля в состав поезда будут включены вагоны беспересадочного сообщения Симферополь – Владикавказ.Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" возобновляет ранее приостановленную продажу билетов на ряд поездов "Таврия" крымского направления.
Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта

Гранд Сервис Экспресс: открыта продажа билетов сообщением Минеральные Воды – Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Продажа билетов на поезд "Таврия" сообщением Минеральные Воды – Симферополь открыта. Поезд будет ходить ежедневно даже летом, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
"Новый поезд начнет ходить после сокращения маршрута поезда №327/328 Кисловодск – Симферополь. Этот поезд будет курсировать ежедневно даже в летний сезон, в то время как поезд из Кисловодска летом 2025 года ходил через день", - говорится в сообщении.
Из Минеральных Вод поезд будет отправляться с 30 марта в 15:20 и прибывать в Симферополь на следующий день в 9:15 измененным расписанием в связи с производством ремонтно-строительных работ на инфраструктуре. С 26 апреля поезд вернется на свое расписание и будет прибывать в Симферополь в 8:50.
Из Симферополя поезд начнет ходить с 29 марта, он будет отправляться в 20:30 и прибывать в Минеральные Воды в 14:00.
Поезд будет следовать через Краснодар. В Крыму он будет делать остановки в Керчи, Семи Колодезях, Владиславовке, Джанкое. В состав включены одноэтажные купейные вагоны класса 2К и плацкартные вагоны классов 3Э и 3Б.
С конца апреля в состав поезда будут включены вагоны беспересадочного сообщения Симферополь – Владикавказ.
Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" возобновляет ранее приостановленную продажу билетов на ряд поездов "Таврия" крымского направления.
