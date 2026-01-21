Рейтинг@Mail.ru
Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек
Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек
Число погибших при пожаре в торговом центре Gul Plaza в пакистанском Карачи выросло до 61, пишет газета Dawn со ссылкой на заместителя генерального инспектора... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T23:02
2026-01-21T23:08
в мире
пожар
пакистан
новости
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в торговом центре Gul Plaza в пакистанском Карачи выросло до 61, пишет газета Dawn со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции юга Карачи Сайеда Асада Разу.Ранее телеканал Geo со ссылкой на власти сообщал о 26 погибших и 83 пропавших без вести в результате пожара в Gul Plaza.Раза добавил, что место происшествия обследовали саперы, однако на данном этапе расследования не было выявлено никаких признаков противоправных действий.По данным Управления по контролю за строительством провинции Синд, пожар также повредил три из 13 этажей соседнего торгового центра Rimpa Plaza.Пожар в торговом центре, в котором расположено около 1,2 тысячи магазинов вспыхнул в цветочном магазине ночью 17 января, его тушение продолжалось более 30 часов. Пожарные заявили, что отсутствие вентиляции и закрытые окна в торговом центре привели к тому, что дым заполнил внутреннюю часть здания, затрудняя спасательные работы. Власти ведут расследование в связи с пожаром.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пакистан
в мире, пожар, пакистан, новости, происшествия
Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек

На пожаре в торговом центре в Пакистане погибли более 60 человек

23:02 21.01.2026 (обновлено: 23:08 21.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в торговом центре Gul Plaza в пакистанском Карачи выросло до 61, пишет газета Dawn со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции юга Карачи Сайеда Асада Разу.
Ранее телеканал Geo со ссылкой на власти сообщал о 26 погибших и 83 пропавших без вести в результате пожара в Gul Plaza.
"В магазине Dubai Crockery, расположенном на антресольном этаже, были обнаружены останки еще 30 человек... С учетом обнаружения тел в этой сгоревшей лавке число погибших, по оценке, возросло до 61", - пишет газета, отмечая, что до обнаружения тел в Dubai Crockery число погибших составляло 31.
Раза добавил, что место происшествия обследовали саперы, однако на данном этапе расследования не было выявлено никаких признаков противоправных действий.
По данным Управления по контролю за строительством провинции Синд, пожар также повредил три из 13 этажей соседнего торгового центра Rimpa Plaza.
Пожар в торговом центре, в котором расположено около 1,2 тысячи магазинов вспыхнул в цветочном магазине ночью 17 января, его тушение продолжалось более 30 часов. Пожарные заявили, что отсутствие вентиляции и закрытые окна в торговом центре привели к тому, что дым заполнил внутреннюю часть здания, затрудняя спасательные работы. Власти ведут расследование в связи с пожаром.
В миреПожарПакистанНовостиПроисшествия
 
