Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в торговом центре Gul Plaza в пакистанском Карачи выросло до 61, пишет газета Dawn со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции юга Карачи Сайеда Асада Разу.Ранее телеканал Geo со ссылкой на власти сообщал о 26 погибших и 83 пропавших без вести в результате пожара в Gul Plaza.Раза добавил, что место происшествия обследовали саперы, однако на данном этапе расследования не было выявлено никаких признаков противоправных действий.По данным Управления по контролю за строительством провинции Синд, пожар также повредил три из 13 этажей соседнего торгового центра Rimpa Plaza.Пожар в торговом центре, в котором расположено около 1,2 тысячи магазинов вспыхнул в цветочном магазине ночью 17 января, его тушение продолжалось более 30 часов. Пожарные заявили, что отсутствие вентиляции и закрытые окна в торговом центре привели к тому, что дым заполнил внутреннюю часть здания, затрудняя спасательные работы. Власти ведут расследование в связи с пожаром.
23:02 21.01.2026 (обновлено: 23:08 21.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Число погибших при пожаре в торговом центре Gul Plaza в пакистанском Карачи выросло до 61, пишет газета Dawn со ссылкой на заместителя генерального инспектора полиции юга Карачи Сайеда Асада Разу.
Ранее телеканал Geo со ссылкой на власти сообщал о 26 погибших и 83 пропавших без вести в результате пожара в Gul Plaza.
"В магазине Dubai Crockery, расположенном на антресольном этаже, были обнаружены останки еще 30 человек... С учетом обнаружения тел в этой сгоревшей лавке число погибших, по оценке, возросло до 61", - пишет газета, отмечая, что до обнаружения тел в Dubai Crockery число погибших составляло 31.
Раза добавил, что место происшествия обследовали саперы, однако на данном этапе расследования не было выявлено никаких признаков противоправных действий.
По данным Управления по контролю за строительством провинции Синд, пожар также повредил три из 13 этажей соседнего торгового центра Rimpa Plaza.
Пожар в торговом центре, в котором расположено около 1,2 тысячи магазинов вспыхнул в цветочном магазине ночью 17 января, его тушение продолжалось более 30 часов. Пожарные заявили, что отсутствие вентиляции и закрытые окна в торговом центре привели к тому, что дым заполнил внутреннюю часть здания, затрудняя спасательные работы. Власти ведут расследование в связи с пожаром.
