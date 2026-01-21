https://crimea.ria.ru/20260121/pozhar-pod-alushtoy-potushili-1152590047.html
Пожар под Алуштой потушили
В Рыбачьем под Алуштой потушили пожар, охвативший два жилых частных дома. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T23:17
2026-01-21T23:17
2026-01-21T23:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Рыбачьем под Алуштой потушили пожар, охвативший два жилых частных дома. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Жилые дома загорелись в субботу в поселке Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма. Огонь охватил 400 квадратных метров, с возгоранием боролись 49 спасателей и 19 единиц техники.
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111515/44/1115154409_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f3eacb405c62e074975551874c2003a4.jpg
На Южном берегу Крыма потушили пожар в жилых домах
23:17 21.01.2026 (обновлено: 23:21 21.01.2026)