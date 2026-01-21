Рейтинг@Mail.ru
Пожар под Алуштой потушили - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/pozhar-pod-alushtoy-potushili-1152590047.html
Пожар под Алуштой потушили
Пожар под Алуштой потушили - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Пожар под Алуштой потушили
В Рыбачьем под Алуштой потушили пожар, охвативший два жилых частных дома. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T23:17
2026-01-21T23:21
крым
алушта
юбк
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111515/44/1115154409_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_c495920a9ea34dd1895b0cc66fcb27be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Рыбачьем под Алуштой потушили пожар, охвативший два жилых частных дома. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Жилые дома загорелись в субботу в поселке Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма. Огонь охватил 400 квадратных метров, с возгоранием боролись 49 спасателей и 19 единиц техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
юбк
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111515/44/1115154409_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f3eacb405c62e074975551874c2003a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, алушта, юбк, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Пожар под Алуштой потушили

На Южном берегу Крыма потушили пожар в жилых домах

23:17 21.01.2026 (обновлено: 23:21 21.01.2026)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России
Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. В Рыбачьем под Алуштой потушили пожар, охвативший два жилых частных дома. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Жилые дома загорелись в субботу в поселке Рыбачье под Алуштой на Южном берегу Крыма. Огонь охватил 400 квадратных метров, с возгоранием боролись 49 спасателей и 19 единиц техники.
"В 22:35 пожар был ликвидирован", - сказано в сообщении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымАлуштаЮБКПожарПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7
00:00Какой сегодня праздник: 22 января
23:27Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось
23:23Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников
23:17Пожар под Алуштой потушили
23:11Путин рассказал о планах использования активов России в США
23:06Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения
23:02Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек
22:47Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается - Путин
22:45Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день
22:40Путин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов
22:31Крымский мост открыли
22:22Власти Крыма назвали причины нехватки специалистов для работы в детсадах
22:10Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани
21:59Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза
21:45Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
21:33Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки
21:19В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономист
21:09В Алуште горят два жилых дома – что известно
20:58Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину
Лента новостейМолния