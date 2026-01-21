Рейтинг@Mail.ru
Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе
Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе
Зверства боевиков киевского режима против мирного населения Донбасса – это продуманная политика геноцида и военные преступления в их неприкрытом виде. Об этом в
2026-01-21T16:35
2026-01-21T16:35
мария захарова
политика
новости
всу (вооруженные силы украины)
россия
украина
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Зверства боевиков киевского режима против мирного населения Донбасса – это продуманная политика геноцида и военные преступления в их неприкрытом виде. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова также уточнила, что действия украинских боевиков на Донбассе – это осознанная, выстроенная, продуманная политика геноцида, военные преступления, доведенные до уровня методической практики.Поэтому, по ее словам, собранные трибуналом материалы имеют не только общественное и моральное значение – это еще и доказательная база – факты, за которыми стоят конкретные исполнители, командиры, идеологи, покровители."Рано или поздно они (исполнители, командиры, идеологи, покровители – прим.) будут наказаны. А содеянному будет дана соответствующая правовая оценка. Мы последовательно поддерживает работу Международного общественного трибунала, которая требует профессионализма, принципиальности и человеческого мужества", – уверена представитель МИД.Она подчеркнула, что правда о происходящем в Донбассе должна быть донесена до международного сообщества, как бы не пытались ее заглушить, исказить, отретушировать.Накануне сообщалось, что в течение недели, с 12 по 18 января, атаки ВСУ лишили жизни 11 мирных россиян. В результате атак украинских дронов пострадали 58 мирных жителей. В общей сложности по гражданским объектам на территории России за неделю украинские боевики выпустили не менее 3688 боеприпасов, уточняется в документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроковМинздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенкаДва человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области
россия
украина
мария захарова, политика, новости, всу (вооруженные силы украины), россия, украина, новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Зверства боевиков киевского режима против мирного населения Донбасса – это продуманная политика геноцида и военные преступления в их неприкрытом виде. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Люди разные, судьбы разные. Но общее одно – озлобленная, хладнокровная охота боевиков ВСУ и наемников киевского режима за гражданским населением Донецкой Народной Республики. Это и есть военные преступления в их неприкрытом виде", – сказано в сообщении.
Захарова также уточнила, что действия украинских боевиков на Донбассе – это осознанная, выстроенная, продуманная политика геноцида, военные преступления, доведенные до уровня методической практики.
Поэтому, по ее словам, собранные трибуналом материалы имеют не только общественное и моральное значение – это еще и доказательная база – факты, за которыми стоят конкретные исполнители, командиры, идеологи, покровители.
"Рано или поздно они (исполнители, командиры, идеологи, покровители – прим.) будут наказаны. А содеянному будет дана соответствующая правовая оценка. Мы последовательно поддерживает работу Международного общественного трибунала, которая требует профессионализма, принципиальности и человеческого мужества", – уверена представитель МИД.
Она подчеркнула, что правда о происходящем в Донбассе должна быть донесена до международного сообщества, как бы не пытались ее заглушить, исказить, отретушировать.
"Никто не должен уйти от ответственности, в том числе и те, кто спонсирует на Западе этот страшный беспредел", – считает Мария Захарова.
Накануне сообщалось, что в течение недели, с 12 по 18 января, атаки ВСУ лишили жизни 11 мирных россиян. В результате атак украинских дронов пострадали 58 мирных жителей. В общей сложности по гражданским объектам на территории России за неделю украинские боевики выпустили не менее 3688 боеприпасов, уточняется в документе.
