Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе

Политика геноцида: Захарова высказалась о зверствах ВСУ на Донбассе

2026-01-21T16:35

2026-01-21T16:35

2026-01-21T16:35

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Зверства боевиков киевского режима против мирного населения Донбасса – это продуманная политика геноцида и военные преступления в их неприкрытом виде. Об этом в пресс-центре "Россия сегодня" на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Зверства и военные преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске)" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова также уточнила, что действия украинских боевиков на Донбассе – это осознанная, выстроенная, продуманная политика геноцида, военные преступления, доведенные до уровня методической практики.Поэтому, по ее словам, собранные трибуналом материалы имеют не только общественное и моральное значение – это еще и доказательная база – факты, за которыми стоят конкретные исполнители, командиры, идеологи, покровители."Рано или поздно они (исполнители, командиры, идеологи, покровители – прим.) будут наказаны. А содеянному будет дана соответствующая правовая оценка. Мы последовательно поддерживает работу Международного общественного трибунала, которая требует профессионализма, принципиальности и человеческого мужества", – уверена представитель МИД.Она подчеркнула, что правда о происходящем в Донбассе должна быть донесена до международного сообщества, как бы не пытались ее заглушить, исказить, отретушировать.Накануне сообщалось, что в течение недели, с 12 по 18 января, атаки ВСУ лишили жизни 11 мирных россиян. В результате атак украинских дронов пострадали 58 мирных жителей. В общей сложности по гражданским объектам на территории России за неделю украинские боевики выпустили не менее 3688 боеприпасов, уточняется в документе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по школе в Запорожской области во время уроковМинздрав рассказал о состоянии раненного при теракте в Хорлах ребенкаДва человека погибли при атаке дрона-камикадзе по авто в Брянской области

