По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто
По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто - РИА Новости Крым, 21.01.2026
По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто
За новогодние праздники по Крымскому мосту проехали 130 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин на совещании
2026-01-21T18:21
2026-01-21T18:21
2026-01-21T18:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. За новогодние праздники по Крымскому мосту проехали 130 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Министр добавил, что спрос на железнодорожные поездки в Крым увеличился на 6,8% в сравнении с 2025 годом.По словам Никитина, несмотря на аномальные погодные условия, транспортная система выполнила свою задачу. За праздничный период всеми видами транспорта перевезено более 13 миллионов пассажиров. Из них 3,7 млн пассажиров перевезено авиационным транспортом, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Более 2,7 млн человек летали внутри страны. Поезда дальнего следования в праздничный период перевезли 7,4 млн пассажиров, прирост составил 1,5% к прошлому году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто
По Крымскому мосту проехали 130 тысяч автомобилей за новогодние праздники – Никитин
18:21 21.01.2026 (обновлено: 18:26 21.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. За новогодние праздники по Крымскому мосту проехали 130 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"По Крымскому мосту проехали 130 тысяч машин", - сказал он.
Министр добавил, что спрос на железнодорожные поездки в Крым увеличился на 6,8% в сравнении с 2025 годом.
По словам Никитина, несмотря на аномальные погодные условия, транспортная система выполнила свою задачу. За праздничный период всеми видами транспорта перевезено более 13 миллионов пассажиров. Из них 3,7 млн пассажиров перевезено авиационным транспортом, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Более 2,7 млн человек летали внутри страны. Поезда дальнего следования в праздничный период перевезли 7,4 млн пассажиров, прирост составил 1,5% к прошлому году.
