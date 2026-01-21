Рейтинг@Mail.ru
По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто - РИА Новости Крым, 21.01.2026
По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто
По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто - РИА Новости Крым, 21.01.2026
По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто
За новогодние праздники по Крымскому мосту проехали 130 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин на совещании... РИА Новости Крым, 21.01.2026
крымский мост
крым
новости крыма
транспорт
статистика
керчь
керченский пролив
андрей никитин
минтранс россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687754_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_9585e12fd018ff950f2f63cc410ccbc3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. За новогодние праздники по Крымскому мосту проехали 130 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Министр добавил, что спрос на железнодорожные поездки в Крым увеличился на 6,8% в сравнении с 2025 годом.По словам Никитина, несмотря на аномальные погодные условия, транспортная система выполнила свою задачу. За праздничный период всеми видами транспорта перевезено более 13 миллионов пассажиров. Из них 3,7 млн пассажиров перевезено авиационным транспортом, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Более 2,7 млн человек летали внутри страны. Поезда дальнего следования в праздничный период перевезли 7,4 млн пассажиров, прирост составил 1,5% к прошлому году.
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, статистика, керчь, керченский пролив, андрей никитин, минтранс россии
По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто

По Крымскому мосту проехали 130 тысяч автомобилей за новогодние праздники – Никитин

18:21 21.01.2026 (обновлено: 18:26 21.01.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. За новогодние праздники по Крымскому мосту проехали 130 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
"По Крымскому мосту проехали 130 тысяч машин", - сказал он.
Министр добавил, что спрос на железнодорожные поездки в Крым увеличился на 6,8% в сравнении с 2025 годом.
По словам Никитина, несмотря на аномальные погодные условия, транспортная система выполнила свою задачу. За праздничный период всеми видами транспорта перевезено более 13 миллионов пассажиров. Из них 3,7 млн пассажиров перевезено авиационным транспортом, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Более 2,7 млн человек летали внутри страны. Поезда дальнего следования в праздничный период перевезли 7,4 млн пассажиров, прирост составил 1,5% к прошлому году.
