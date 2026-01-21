По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто

https://crimea.ria.ru/20260121/po-krymskomu-mostu-v-novogodnie-prazdniki-proekhali-130-tysyach-avto--1152584728.html

За новогодние праздники по Крымскому мосту проехали 130 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин на совещании...

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. За новогодние праздники по Крымскому мосту проехали 130 тысяч транспортных средств. Об этом сообщил министр транспорта России Андрей Никитин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. Министр добавил, что спрос на железнодорожные поездки в Крым увеличился на 6,8% в сравнении с 2025 годом.По словам Никитина, несмотря на аномальные погодные условия, транспортная система выполнила свою задачу. За праздничный период всеми видами транспорта перевезено более 13 миллионов пассажиров. Из них 3,7 млн пассажиров перевезено авиационным транспортом, что на 1,2% больше, чем годом ранее. Более 2,7 млн человек летали внутри страны. Поезда дальнего следования в праздничный период перевезли 7,4 млн пассажиров, прирост составил 1,5% к прошлому году.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

