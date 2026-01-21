Рейтинг@Mail.ru
План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии
План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии
План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии - РИА Новости Крым, 21.01.2026
План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии
"План процветания" на сумму 800 млрд долларов для восстановления Украины не подписали в Давосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. "План процветания" на сумму 800 млрд долларов для восстановления Украины не подписали в Давосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.По данным издания, причиной стали разногласия между Вашингтоном и Европой из-за Гренландии и "Совета мира" по Газе.Еще один источник Financial Times сообщил, что Евросоюз не может игнорировать притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию, так как участвует в решении аналогичной ситуации на Украине.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".В МИД России ранее заявляли, что ни РФ, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию несмотря на то, что об этом заявляет Вашингтон.Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. В этом году президент США должен лично выступить перед участниками форума, после того как годом ранее обращался к ним по видеосвязи, вернувшись тогда на международную арену в жесткой и конфронтационной манере.
План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии

В Давосе отложили подписание плана по восстановлению Украины из-за Гренландии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. "План процветания" на сумму 800 млрд долларов для восстановления Украины не подписали в Давосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

"Запланированное на этой неделе объявление о "плане процветания" на сумму 800 миллиардов долларов, который должен был быть согласован Украиной, Европой и США на Всемирном экономическом форуме в Давосе, было отложено", – пишет газета.

По данным издания, причиной стали разногласия между Вашингтоном и Европой из-за Гренландии и "Совета мира" по Газе.
Еще один источник Financial Times сообщил, что Евросоюз не может игнорировать притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию, так как участвует в решении аналогичной ситуации на Украине.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".
В МИД России ранее заявляли, что ни РФ, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию несмотря на то, что об этом заявляет Вашингтон.
Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. В этом году президент США должен лично выступить перед участниками форума, после того как годом ранее обращался к ним по видеосвязи, вернувшись тогда на международную арену в жесткой и конфронтационной манере.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп не улетел в Давос с первого раза и угрожает Европе
Претензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – эксперт
Чем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение
 
