План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. "План процветания" на сумму 800 млрд долларов для восстановления Украины не подписали в Давосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.По данным издания, причиной стали разногласия между Вашингтоном и Европой из-за Гренландии и "Совета мира" по Газе.Еще один источник Financial Times сообщил, что Евросоюз не может игнорировать притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию, так как участвует в решении аналогичной ситуации на Украине.Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". В январе этого года американский лидер заявил, что Штаты "так или иначе возьмут Гренландию". По его словам, если этого не произойдет, остров "заберут Россия или Китай".В МИД России ранее заявляли, что ни РФ, ни Китай никогда не заявляли притязаний на Гренландию несмотря на то, что об этом заявляет Вашингтон.Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.Россия считает Гренландию территорией Датского Королевства, а сложившуюся ситуацию вокруг острова в связи с претензиями США - необычной и экстраординарной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 19 по 23 января. В этом году президент США должен лично выступить перед участниками форума, после того как годом ранее обращался к ним по видеосвязи, вернувшись тогда на международную арену в жесткой и конфронтационной манере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп не улетел в Давос с первого раза и угрожает ЕвропеПретензии Трампа на Гренландию раскололи политикум США – экспертЧем на самом деле является попытка аннексии Гренландии США – мнение

