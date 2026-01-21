https://crimea.ria.ru/20260121/pereselenie-zhiteley-donbassa-na-kuban---vlasti-oprovergli-novyy-feyk-1152572193.html

Переселение жителей Донбасса на Кубань - власти опровергли новый фейк

Переселение жителей Донбасса на Кубань - власти опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Переселение жителей Донбасса на Кубань - власти опровергли новый фейк

Информация о якобы утвержденной программе переселения жителей Донецкой Народной Республики в Краснодарский край является ложной. Об этом сообщает оперативный... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T13:36

2026-01-21T13:36

2026-01-21T13:36

краснодарский край

новости

фейк

донецкая народная республика (днр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/78/1118257813_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_b033e757c370d8c37f10c23e08db005d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Информация о якобы утвержденной программе переселения жителей Донецкой Народной Республики в Краснодарский край является ложной. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.По данным оперштаба, фейковое "постановление губернатора Краснодарского края" о программе по переселению жителей Донбасса с предоставлением жилья "в связи с кризисной ситуацией в Донецкой Народной Республике" ранее распространили некоторые Telegram-каналы и ряд СМИ.Подчеркивается что министерство труда и социального развития Краснодарского края не разрабатывало программу по переселению жителей. Кроме того, в фейковом сообщении неправильно указаны названия органов власти.Ранее аферисты начали распространять фейковые сообщение от имени РИА Новости Крым. Информация касалась якобы объявленной эвакуации из республики в связи с морозами. Редакция призывает читателей не реагировать на провокации и доверять только официальной информации. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит топлива в Херсонской области – фейкВзлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейкНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных

краснодарский край

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, фейк, донецкая народная республика (днр)