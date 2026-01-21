Рейтинг@Mail.ru
Переселение жителей Донбасса на Кубань - власти опровергли новый фейк - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Переселение жителей Донбасса на Кубань - власти опровергли новый фейк
2026-01-21T13:36
2026-01-21T13:36
краснодарский край
новости
фейк
донецкая народная республика (днр)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111825/78/1118257813_0:294:3117:2047_1920x0_80_0_0_b033e757c370d8c37f10c23e08db005d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Информация о якобы утвержденной программе переселения жителей Донецкой Народной Республики в Краснодарский край является ложной. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.По данным оперштаба, фейковое "постановление губернатора Краснодарского края" о программе по переселению жителей Донбасса с предоставлением жилья "в связи с кризисной ситуацией в Донецкой Народной Республике" ранее распространили некоторые Telegram-каналы и ряд СМИ.Подчеркивается что министерство труда и социального развития Краснодарского края не разрабатывало программу по переселению жителей. Кроме того, в фейковом сообщении неправильно указаны названия органов власти.Ранее аферисты начали распространять фейковые сообщение от имени РИА Новости Крым. Информация касалась якобы объявленной эвакуации из республики в связи с морозами. Редакция призывает читателей не реагировать на провокации и доверять только официальной информации. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит топлива в Херсонской области – фейкВзлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейкНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
краснодарский край
донецкая народная республика (днр)
краснодарский край, новости, фейк, донецкая народная республика (днр)
13:36 21.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Информация о якобы утвержденной программе переселения жителей Донецкой Народной Республики в Краснодарский край является ложной. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
По данным оперштаба, фейковое "постановление губернатора Краснодарского края" о программе по переселению жителей Донбасса с предоставлением жилья "в связи с кризисной ситуацией в Донецкой Народной Республике" ранее распространили некоторые Telegram-каналы и ряд СМИ.
© Оперштаб Краснодарский крайСкриншот фейкового документа
Скриншот фейкового документа
© Оперштаб Краснодарский край
Скриншот фейкового документа
"В Донецкой Народной Республике нет кризисной ситуации, которая бы требовала переселения жителей. По данным Министерства обороны РФ, российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, освобождать населенные пункты. В частности, только с начала 2026 года освободили Бондарное, Закотное, Приволье и Новопавловку", – сказано в сообщении.
Подчеркивается что министерство труда и социального развития Краснодарского края не разрабатывало программу по переселению жителей. Кроме того, в фейковом сообщении неправильно указаны названия органов власти.
"На Кубани с 2025 года нет министерства образования, науки и молодежной политики – его разделили на два ведомства. Также в регионе нет департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ", – указали в оперштабе.
Ранее аферисты начали распространять фейковые сообщение от имени РИА Новости Крым. Информация касалась якобы объявленной эвакуации из республики в связи с морозами. Редакция призывает читателей не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дефицит топлива в Херсонской области – фейк
Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк
На Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
 
Краснодарский крайНовостиФейкДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
