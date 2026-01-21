https://crimea.ria.ru/20260121/pereselenie-zhiteley-donbassa-na-kuban---vlasti-oprovergli-novyy-feyk-1152572193.html
Переселение жителей Донбасса на Кубань - власти опровергли новый фейк
Информация о якобы утвержденной программе переселения жителей Донецкой Народной Республики в Краснодарский край является ложной. Об этом сообщает оперативный... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Информация о якобы утвержденной программе переселения жителей Донецкой Народной Республики в Краснодарский край является ложной. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.По данным оперштаба, фейковое "постановление губернатора Краснодарского края" о программе по переселению жителей Донбасса с предоставлением жилья "в связи с кризисной ситуацией в Донецкой Народной Республике" ранее распространили некоторые Telegram-каналы и ряд СМИ.Подчеркивается что министерство труда и социального развития Краснодарского края не разрабатывало программу по переселению жителей. Кроме того, в фейковом сообщении неправильно указаны названия органов власти.Ранее аферисты начали распространять фейковые сообщение от имени РИА Новости Крым. Информация касалась якобы объявленной эвакуации из республики в связи с морозами. Редакция призывает читателей не реагировать на провокации и доверять только официальной информации. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит топлива в Херсонской области – фейкВзлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейкНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных
Информация о переселении жителей ДНР на Кубань является фейком – оперштаб
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Информация о якобы утвержденной программе переселения жителей Донецкой Народной Республики в Краснодарский край является ложной. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.
По данным оперштаба, фейковое "постановление губернатора Краснодарского края" о программе по переселению жителей Донбасса с предоставлением жилья "в связи с кризисной ситуацией в Донецкой Народной Республике" ранее распространили некоторые Telegram-каналы и ряд СМИ.
"В Донецкой Народной Республике нет кризисной ситуации, которая бы требовала переселения жителей. По данным Министерства обороны РФ, российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции на донецком направлении, освобождать населенные пункты. В частности, только с начала 2026 года освободили Бондарное, Закотное, Приволье и Новопавловку", – сказано в сообщении.
Подчеркивается что министерство труда и социального развития Краснодарского края не разрабатывало программу по переселению жителей. Кроме того, в фейковом сообщении неправильно указаны названия органов власти.
"На Кубани с 2025 года нет министерства образования, науки и молодежной политики – его разделили на два ведомства. Также в регионе нет департамента по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ", – указали в оперштабе.
Ранее аферисты начали распространять фейковые сообщение от имени РИА Новости Крым. Информация касалась якобы объявленной эвакуации из республики в связи с морозами. Редакция призывает читателей не реагировать на провокации и доверять только официальной информации.
