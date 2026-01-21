https://crimea.ria.ru/20260121/parad-planet--uchenye-obeschayut-redkoe-zrelische-v-nebe-vecherom-v-sredu-1152566347.html
Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января
Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января
Парад планет достигнет кульминации к вечеру среды, 21 января. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T11:12
2026-01-21T11:12
2026-01-21T11:26
парад планет
космос
новости
институт космических исследований
астрономия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145055493_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df8c3130d151bd405319a05b7062595b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Парад планет достигнет кульминации к вечеру среды, 21 января. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По их данным, в такой конфигурации небесные тела будут наблюдаться около суток. Это первое из шести соединений всех трех планет на такое же и меньшее расстояние, ожидающихся в наступившем третьем тысячелетии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные сияния в Крыму - нонсенс или нормаРекорд 21 века: сильнейший радиационный шторм ударил по ЗемлеНа Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145055493_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b7329d8eae39dd95523f3a9da6348fbe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад планет, космос, новости, институт космических исследований, астрономия
Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января
Парад планет достигнет кульминации к вечеру среды – ученые
11:12 21.01.2026 (обновлено: 11:26 21.01.2026)