Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Парад планет достигнет кульминации к вечеру среды, 21 января. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По их данным, в такой конфигурации небесные тела будут наблюдаться около суток. Это первое из шести соединений всех трех планет на такое же и меньшее расстояние, ожидающихся в наступившем третьем тысячелетии.

космос

