Рейтинг@Mail.ru
Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/parad-planet--uchenye-obeschayut-redkoe-zrelische-v-nebe-vecherom-v-sredu-1152566347.html
Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января
Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января
Парад планет достигнет кульминации к вечеру среды, 21 января. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T11:12
2026-01-21T11:26
парад планет
космос
новости
институт космических исследований
астрономия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145055493_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df8c3130d151bd405319a05b7062595b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Парад планет достигнет кульминации к вечеру среды, 21 января. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.По их данным, в такой конфигурации небесные тела будут наблюдаться около суток. Это первое из шести соединений всех трех планет на такое же и меньшее расстояние, ожидающихся в наступившем третьем тысячелетии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные сияния в Крыму - нонсенс или нормаРекорд 21 века: сильнейший радиационный шторм ударил по ЗемлеНа Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/13/1145055493_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_b7329d8eae39dd95523f3a9da6348fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
парад планет, космос, новости, институт космических исследований, астрономия
Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января

Парад планет достигнет кульминации к вечеру среды – ученые

11:12 21.01.2026 (обновлено: 11:26 21.01.2026)
 
© Firefly AerospaceФото заката Солнца с Луны
Фото заката Солнца с Луны
© Firefly Aerospace
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Парад планет достигнет кульминации к вечеру среды, 21 января. Об этом сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
"Сегодня в 18:48 по московскому времени ожидается кульминация парада планет, выстраивавшегося вокруг Солнца в течение последних нескольких месяцев. Меркурий соединится с Солнцем по долготе на расстоянии около 2 градусов. Марс и Венера сформируют горизонтальную ось крестообразного соединения на расстоянии около 3 градусов от Солнца: Венера – слева и Марс – справа", – сообщают ученые.
По их данным, в такой конфигурации небесные тела будут наблюдаться около суток. Это первое из шести соединений всех трех планет на такое же и меньшее расстояние, ожидающихся в наступившем третьем тысячелетии.
"Следующее сближение произойдет только в июне 2235 года, когда планеты, которые уже в течение месяца "разбегутся" по небу, снова сойдутся вместе около звезды, образовав на этот раз почти прямую линию Солнце – Марс – Венера – Меркурий", – рассказали в Лаборатории.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полярные сияния в Крыму - нонсенс или норма
Рекорд 21 века: сильнейший радиационный шторм ударил по Земле
На Солнце образовалась корональная дыра размером около 1 млн километров
 
Парад планеткосмосНовостиИнститут космических исследованийАстрономия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного
11:44Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет
11:30Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
11:26На севере Крыма на пожаре погибла женщина
11:12Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января
11:00Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто
10:55Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году
10:47Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
10:42Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
10:36Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева
10:32Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей
10:16Закончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную комету
10:09Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы
09:58Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян
09:50На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей
09:38Как получить выплату при аварии из-за гололеда
09:20План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии
09:14В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
09:09Киев на грани катастрофы – Кличко
08:56Материнский капитал: на что тратят деньги крымские семьи
Лента новостейМолния