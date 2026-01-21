https://crimea.ria.ru/20260121/otklyucheniya-sveta-v-prazdniki-kosnulis-500-tysyach-rossiyan--tsivilev-1152584914.html

Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев

Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев

Отключения электричества из-за сложных погодных условий в новогодние праздники затронули 500 тысяч потребителей в 12 регионах России. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T18:33

2026-01-21T18:33

2026-01-21T18:33

владимир путин (политик)

россия

новости

общество

правительство россии

отключение электроэнергии

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/16/1128871983_0:34:1081:642_1920x0_80_0_0_3adb47fea1abb58e02a7aa2fb365e34b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Отключения электричества из-за сложных погодных условий в новогодние праздники затронули 500 тысяч потребителей в 12 регионах России. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей ЦивилевПо его словам, оперативную ликвидацию возникающих нарушений обеспечили системообразующие территориальные сетевые организации совместно с федеральными и региональными властями.Цивилев отметил, что среднее время восстановления электроснабжения составило около пяти часов, а полное восстановление завершилось в срок не более трех дней.Он указал, что отопительный сезон в этом году проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% по сравнению с предыдущим периодом. Максимум потребления мощности при этом увеличился на 4 ГВт, составив 171 ГВт.Глава Минтранса РФ также сообщил, что в дополнение к запланированным мероприятиям ремонтной и инвестиционных программ в этом году будет направлено более 9 миллиардов рублей из бюджета РФ на повышение надежности электрических сетей.Цивилев также обратился к президенту с просьбой поддержать формирование на базе Росрезерва федерального запаса материально-технических ресурсов для оперативной ликвидации аварий на объектах электроэнергетики и теплоснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, общество, правительство россии, отключение электроэнергии, погода