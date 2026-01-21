Рейтинг@Mail.ru
Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев
Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев
Отключения электричества из-за сложных погодных условий в новогодние праздники затронули 500 тысяч потребителей в 12 регионах России. Об этом сообщил министр... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T18:33
2026-01-21T18:33
владимир путин (политик)
россия
новости
общество
правительство россии
отключение электроэнергии
погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Отключения электричества из-за сложных погодных условий в новогодние праздники затронули 500 тысяч потребителей в 12 регионах России. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей ЦивилевПо его словам, оперативную ликвидацию возникающих нарушений обеспечили системообразующие территориальные сетевые организации совместно с федеральными и региональными властями.Цивилев отметил, что среднее время восстановления электроснабжения составило около пяти часов, а полное восстановление завершилось в срок не более трех дней.Он указал, что отопительный сезон в этом году проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% по сравнению с предыдущим периодом. Максимум потребления мощности при этом увеличился на 4 ГВт, составив 171 ГВт.Глава Минтранса РФ также сообщил, что в дополнение к запланированным мероприятиям ремонтной и инвестиционных программ в этом году будет направлено более 9 миллиардов рублей из бюджета РФ на повышение надежности электрических сетей.Цивилев также обратился к президенту с просьбой поддержать формирование на базе Росрезерва федерального запаса материально-технических ресурсов для оперативной ликвидации аварий на объектах электроэнергетики и теплоснабжения.
владимир путин (политик), россия, новости, общество, правительство россии, отключение электроэнергии, погода
Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев

Аварийные отключения света в новогодние праздники затронуло 500 тысяч россиян – Цивилев

18:33 21.01.2026
 
© РИА Новости КрымОтключение электроэнергии в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Отключения электричества из-за сложных погодных условий в новогодние праздники затронули 500 тысяч потребителей в 12 регионах России. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев
"В выходные и праздничные дни в отдельных регионах, на работу объектов электроэнергетики оказывали негативное воздействие метели, аномальные снегопады и экстремально низкие температуры. Это привело к массовым ограничениям электроснабжения порядка 500 тысяч потребителей, проживающих в 12 субъектах", - сказал руководитель ведомства.
По его словам, оперативную ликвидацию возникающих нарушений обеспечили системообразующие территориальные сетевые организации совместно с федеральными и региональными властями.
Цивилев отметил, что среднее время восстановления электроснабжения составило около пяти часов, а полное восстановление завершилось в срок не более трех дней.
Он указал, что отопительный сезон в этом году проходит в условиях роста электропотребления почти на 3% по сравнению с предыдущим периодом. Максимум потребления мощности при этом увеличился на 4 ГВт, составив 171 ГВт.
Глава Минтранса РФ также сообщил, что в дополнение к запланированным мероприятиям ремонтной и инвестиционных программ в этом году будет направлено более 9 миллиардов рублей из бюджета РФ на повышение надежности электрических сетей.
Цивилев также обратился к президенту с просьбой поддержать формирование на базе Росрезерва федерального запаса материально-технических ресурсов для оперативной ликвидации аварий на объектах электроэнергетики и теплоснабжения.
Владимир Путин (политик)РоссияНовостиОбществоПравительство РоссииОтключение электроэнергииПогода
 
