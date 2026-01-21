Рейтинг@Mail.ru
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги и выключены сирены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги и выключены сирены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

15:02 21.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги и выключены сирены. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор.
Сирены в городе выключают после соответствующего сигнала со стороны военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
