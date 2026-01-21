https://crimea.ria.ru/20260121/ot-nochnykh-zamorozkov-k-ottepeli-pogoda-v-krym-na-sredu-1152544958.html

От ночных заморозков к оттепели: погода в Крым на среду

2026-01-21T00:01

крым

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152542561_0:1:1280:721_1920x0_80_0_0_a119ae4edc14201297ebb1bac2650eba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область высокого атмосферного давления с большим суточным ходом температуры – ночью морозно, а днем воздух прогреется до оттепели. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -10...12, днем 0…+2.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...7, днем +4...6. На дорогах ночью, утром местами гололедица.На побережье Крыма осадков не ожидается. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит 0...-2, днем потеплеет до +5. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается до -9, днем до 4 градусов тепла.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

