В среду погоду в Крыму будет определять область высокого атмосферного давления с большим суточным ходом температуры – ночью морозно, а днем воздух прогреется до РИА Новости Крым, 21.01.2026
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
От ночных заморозков к оттепели: погода в Крым на среду
В Крыму в среду температура воздуха скакнет от -12 до +5 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В среду погоду в Крыму будет определять область высокого атмосферного давления с большим суточным ходом температуры – ночью морозно, а днем воздух прогреется до оттепели. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах сохранится гололедица. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -10…-5, на ЮБК 0…-2; днем 0…+5, в горах -1…3", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -10...12, днем 0…+2.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -5...7, днем +4...6. На дорогах ночью, утром местами гололедица.
На побережье Крыма осадков не ожидается. В Ялте и Алуште ночью температура воздуха составит 0...-2, днем потеплеет до +5. В Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается до -9, днем до 4 градусов тепла.
