Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам

Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам

21.01.2026

Крымские спасатели проводят рейды в районах внутренних водоемов, чтобы не допустить несчастных случаев на тонком льду.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крымские спасатели проводят рейды в районах внутренних водоемов, чтобы не допустить несчастных случаев на тонком льду. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.Лед толщиной 5-10 сантиметров сейчас установился на озере Донузлав в Сакском районе и других внутренних водных объектах республики Крым. Жителей и гостей полуострова просят быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха на водных объектах.Симферопольцам раздали листовки с полезной информацией и провели беседы. Кроме того, были пресечены попытки выхода на лед несовершеннолетнимиОсобое внимание во время рейдов сотрудники уделяют наличию предупреждающих знаков и просветительской работе с населением. Беседуют с детьми и их родителями. В частности, благодаря таким беседам, на сегодняшний день происшествий не зафиксировано."Из-за изменчивых погодных условий ледостав полуострова нестабилен. В регионе сохраняются погодные условия с низкими температурами", - констатировали в ведомстве.В среду погоду в Крыму определяет область высокого атмосферного давления с большим суточным ходом температуры – ночью морозно, а днем воздух прогреется до оттепели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Подросток упал в море в СевастополеКак получить выплату при аварии из-за гололедаМестами наледь и туман: актуальная обстановка на дорогах Крыма

