Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам
Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам
Крымские спасатели проводят рейды в районах внутренних водоемов, чтобы не допустить несчастных случаев на тонком льду. Об этом в среду сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крымские спасатели проводят рейды в районах внутренних водоемов, чтобы не допустить несчастных случаев на тонком льду. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.Лед толщиной 5-10 сантиметров сейчас установился на озере Донузлав в Сакском районе и других внутренних водных объектах республики Крым. Жителей и гостей полуострова просят быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха на водных объектах."Сегодня сотрудниками центра ГИМС в Симферополе проведены профилактические мероприятия в районе расположения озера в парке Гагарина и в районе пруда Радиорынка. Цель мероприятия – доведение информации до населения о запрете выхода на лед", – рассказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Крым Юрий Малеев.Симферопольцам раздали листовки с полезной информацией и провели беседы. Кроме того, были пресечены попытки выхода на лед несовершеннолетнимиОсобое внимание во время рейдов сотрудники уделяют наличию предупреждающих знаков и просветительской работе с населением. Беседуют с детьми и их родителями. В частности, благодаря таким беседам, на сегодняшний день происшествий не зафиксировано."Из-за изменчивых погодных условий ледостав полуострова нестабилен. В регионе сохраняются погодные условия с низкими температурами", - констатировали в ведомстве.В среду погоду в Крыму определяет область высокого атмосферного давления с большим суточным ходом температуры – ночью морозно, а днем воздух прогреется до оттепели.
Осторожно, тонкий лед: крымские спасатели вышли в рейды по водоемам
В Крыму спасатели проводят рейды в районах внутренних водоемов
16:07 21.01.2026 (обновлено: 16:40 21.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крымские спасатели проводят рейды в районах внутренних водоемов, чтобы не допустить несчастных случаев на тонком льду. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Лед толщиной 5-10 сантиметров сейчас установился на озере Донузлав в Сакском районе и других внутренних водных объектах республики Крым. Жителей и гостей полуострова просят быть предельно внимательными и осторожными во время отдыха на водных объектах.
"Сегодня сотрудниками центра ГИМС в Симферополе проведены профилактические мероприятия в районе расположения озера в парке Гагарина и в районе пруда Радиорынка. Цель мероприятия – доведение информации до населения о запрете выхода на лед", – рассказал начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Крым Юрий Малеев.
Симферопольцам раздали листовки с полезной информацией и провели беседы. Кроме того, были пресечены попытки выхода на лед несовершеннолетними
Особое внимание во время рейдов сотрудники уделяют наличию предупреждающих знаков и просветительской работе с населением. Беседуют с детьми и их родителями. В частности, благодаря таким беседам, на сегодняшний день происшествий не зафиксировано.
"Из-за изменчивых погодных условий ледостав полуострова нестабилен. В регионе сохраняются погодные условия с низкими температурами", - констатировали в ведомстве.
В среду погоду в Крыму определяет область высокого атмосферного давления с большим суточным ходом температуры – ночью морозно
, а днем воздух прогреется до оттепели.
