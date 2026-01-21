https://crimea.ria.ru/20260121/obrushenie-zdaniya-v-novosibirske-i-udar-vsu-po-adygee--glavnoe-za-den-1152586091.html
Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день
Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день
Президен России Владимир Путин провел совещание с правительством. Президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений в Давосе. Обрушение кровли и второго... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T22:45
2026-01-21T22:45
2026-01-21T22:45
главное за день
новости
крым
в мире
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_54e54c6794f622c402a71d82afcd3689.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президен России Владимир Путин провел совещание с правительством. Президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений в Давосе. Обрушение кровли и второго этажа в двухэтажном административном здании произошло в Новосибирске. В результате атаки ВСУ по Адыгее в ночь на среду пострадало13 человек, двое из них остаются в реанимации. Пожизненный срок присужден исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов. Схему хищения денег на "зеленой" энергетике раскрыли на Украине. Ребенок травмировался на эскалаторе в ТЦ Симферополя. Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин провел совещание с правительствомПрезидент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Оно было посвящено обсужению зимнего сезона в регионах страны и поддержки бойцов СВО и семей с детьми. Также президент дал ряд поручений по итогам прямой линии.Выспутление Трампа в ДавосеПрезидент США в среду выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В рамках своего выступлении он коснулся тем, связанных с украинским урегулированием, анонсировал переговоры по покупке Гренландии, оценил положение дел в Европе и поднял другие вопросы.Кровля и этаж здания обрушились на людей в НовосибирскеВ двухэтажном административном здании в Новосибирске произошло обрушение кровли и второго этажа, пострадали люди. ЧП случилось в среду на улице Наумова."Произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного строения", - сообщили спасатели.Удар ВСУ по АдыгееВ ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань – первоначально сообщалось об 11 пострадавших, в том числе двоих детях, произошел пожар на Афипском НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки БПЛА с боевой частью.Двое пострадавших в результате удара ВСУ по Адыгее остаются в реанимации – по уточненным данным, при атаке на регион пострадали 13 человек, сообщил глава республики Марат Кумпилов.Вынесен приговор исполнителю теракта против генерала КирилловаВторой западный окружной военный суд назначил пожизненный срок исполнителю теракта, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Трое подельников террориста получили от 18 до 25 лет.Обвиняемые были признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта орггруппой, незаконном обороте взрывных устройств, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.Хищение денег на "зеленой" энергетике УкраиныАнтикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).По данным ведомства, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом-предпринимателем взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 мегаватт и заключили договоры о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.Ребенок травмировался В ТЦ СимферополяВ торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура РК и Следком по Крыму и Севастополю.В соцсетях сообщается, что в ТЦ Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работыСимферопольский аэропорт полностью готов к возобновлению работы, однако сроки его открытия пока не определены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский."Мы прорабатываем, стараемся, чтобы у нас все было под контролем. С руководителем аэропорта проговорили, если вдруг открывается аэропорт, готовы ли наши службы уже принимать пассажиров. Аэропорт доложил, что у него полный штат набран, что в любой момент, как только поступит команда, он сможет осуществлять данные мероприятия", - сказал Козловский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260121/inflyatsiya-v-rossii-v-2025-godu-stala-samoy-nizkoy-za-pyat-let-1152585917.html
https://crimea.ria.ru/20260121/vystuplenie-trampa-v-davose--glavnye-zayavleniya-1152584326.html
https://crimea.ria.ru/20260121/fragmenty-tela-obnaruzheny-v-zavalakh-na-meste-udara-vsu-v-adygee-1152585764.html
https://crimea.ria.ru/20260121/kabmin-prorabatyvaet-vopros-prodleniya-raboty-detskikh-sadov--putin-1152585405.html
https://crimea.ria.ru/20260121/intellektualnaya-pvo-u-ukrainy-kak-ona-mozhet-povliyat-na-khod-svo-1152582971.html
https://crimea.ria.ru/20260121/v-kerchi-zhiteli-mnogoetazhek-zamerzayut-v-kvartirakh-1152580490.html
https://crimea.ria.ru/20260121/krym-zakupit-novye-avtobusy-dlya-gorodskikh-perevozok-na-400-millionov-1152579940.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_5f8263581292e857b38541e722788c69.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, новости, крым, в мире, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президен России Владимир Путин провел совещание с правительством. Президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений в Давосе. Обрушение кровли и второго этажа в двухэтажном административном здании произошло в Новосибирске. В результате атаки ВСУ по Адыгее в ночь на среду пострадало13 человек, двое из них остаются в реанимации. Пожизненный срок присужден исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов. Схему хищения денег на "зеленой" энергетике раскрыли на Украине. Ребенок травмировался на эскалаторе в ТЦ Симферополя. Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Путин провел совещание с правительством
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Оно было посвящено обсужению зимнего сезона в регионах страны и поддержки бойцов СВО и семей с детьми. Также президент дал ряд поручений по итогам прямой линии.
Выспутление Трампа в Давосе
Президент США в среду выступил
на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В рамках своего выступлении он коснулся тем, связанных с украинским урегулированием, анонсировал переговоры по покупке Гренландии, оценил положение дел в Европе и поднял другие вопросы.
Кровля и этаж здания обрушились на людей в Новосибирске
В двухэтажном административном здании в Новосибирске произошло обрушение кровли
и второго этажа, пострадали люди. ЧП случилось в среду на улице Наумова.
"Произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного строения", - сообщили спасатели.
Удар ВСУ по Адыгее
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали
Адыгею и Кубань – первоначально сообщалось об 11 пострадавших, в том числе двоих детях, произошел пожар на Афипском НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки БПЛА с боевой частью.
Двое пострадавших в результате удара ВСУ по Адыгее остаются в реанимации
– по уточненным данным, при атаке на регион пострадали 13 человек, сообщил глава республики Марат Кумпилов.
Вынесен приговор исполнителю теракта против генерала Кириллова
Второй западный окружной военный суд назначил пожизненный срок
исполнителю теракта, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Трое подельников террориста получили от 18 до 25 лет.
Обвиняемые были признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта орггруппой, незаконном обороте взрывных устройств, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.
Хищение денег на "зеленой" энергетике Украины
Антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения
средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
По данным ведомства, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом-предпринимателем взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 мегаватт и заключили договоры о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.
Ребенок травмировался В ТЦ Симферополя
В торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировалась 10-летняя девочка
. Об этом сообщает прокуратура РК и Следком по Крыму и Севастополю.
В соцсетях сообщается, что в ТЦ Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.
Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы
Симферопольский аэропорт полностью готов к возобновлению работы
, однако сроки его открытия пока не определены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
"Мы прорабатываем, стараемся, чтобы у нас все было под контролем. С руководителем аэропорта проговорили, если вдруг открывается аэропорт, готовы ли наши службы уже принимать пассажиров. Аэропорт доложил, что у него полный штат набран, что в любой момент, как только поступит команда, он сможет осуществлять данные мероприятия", - сказал Козловский.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.