Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день
Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день
Президен России Владимир Путин провел совещание с правительством. Президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений в Давосе. Обрушение кровли и второго... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T22:45
2026-01-21T22:45
главное за день
новости
крым
в мире
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684052_0:108:3260:1942_1920x0_80_0_0_54e54c6794f622c402a71d82afcd3689.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президен России Владимир Путин провел совещание с правительством. Президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений в Давосе. Обрушение кровли и второго этажа в двухэтажном административном здании произошло в Новосибирске. В результате атаки ВСУ по Адыгее в ночь на среду пострадало13 человек, двое из них остаются в реанимации. Пожизненный срок присужден исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов. Схему хищения денег на "зеленой" энергетике раскрыли на Украине. Ребенок травмировался на эскалаторе в ТЦ Симферополя. Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин провел совещание с правительствомПрезидент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Оно было посвящено обсужению зимнего сезона в регионах страны и поддержки бойцов СВО и семей с детьми. Также президент дал ряд поручений по итогам прямой линии.Выспутление Трампа в ДавосеПрезидент США в среду выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В рамках своего выступлении он коснулся тем, связанных с украинским урегулированием, анонсировал переговоры по покупке Гренландии, оценил положение дел в Европе и поднял другие вопросы.Кровля и этаж здания обрушились на людей в НовосибирскеВ двухэтажном административном здании в Новосибирске произошло обрушение кровли и второго этажа, пострадали люди. ЧП случилось в среду на улице Наумова."Произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного строения", - сообщили спасатели.Удар ВСУ по АдыгееВ ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань – первоначально сообщалось об 11 пострадавших, в том числе двоих детях, произошел пожар на Афипском НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки БПЛА с боевой частью.Двое пострадавших в результате удара ВСУ по Адыгее остаются в реанимации – по уточненным данным, при атаке на регион пострадали 13 человек, сообщил глава республики Марат Кумпилов.Вынесен приговор исполнителю теракта против генерала КирилловаВторой западный окружной военный суд назначил пожизненный срок исполнителю теракта, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Трое подельников террориста получили от 18 до 25 лет.Обвиняемые были признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта орггруппой, незаконном обороте взрывных устройств, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.Хищение денег на "зеленой" энергетике УкраиныАнтикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).По данным ведомства, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом-предпринимателем взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 мегаватт и заключили договоры о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.Ребенок травмировался В ТЦ СимферополяВ торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура РК и Следком по Крыму и Севастополю.В соцсетях сообщается, что в ТЦ Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работыСимферопольский аэропорт полностью готов к возобновлению работы, однако сроки его открытия пока не определены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский."Мы прорабатываем, стараемся, чтобы у нас все было под контролем. С руководителем аэропорта проговорили, если вдруг открывается аэропорт, готовы ли наши службы уже принимать пассажиров. Аэропорт доложил, что у него полный штат набран, что в любой момент, как только поступит команда, он сможет осуществлять данные мероприятия", - сказал Козловский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день

Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день

22:45 21.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Президен России Владимир Путин провел совещание с правительством. Президент США Дональд Трамп выступил с рядом заявлений в Давосе. Обрушение кровли и второго этажа в двухэтажном административном здании произошло в Новосибирске. В результате атаки ВСУ по Адыгее в ночь на среду пострадало13 человек, двое из них остаются в реанимации. Пожизненный срок присужден исполнителю теракта, в котором погиб генерал Кириллов. Схему хищения денег на "зеленой" энергетике раскрыли на Украине. Ребенок травмировался на эскалаторе в ТЦ Симферополя. Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин провел совещание с правительством

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Оно было посвящено обсужению зимнего сезона в регионах страны и поддержки бойцов СВО и семей с детьми. Также президент дал ряд поручений по итогам прямой линии.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
19:39
Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет

Выспутление Трампа в Давосе

Президент США в среду выступил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. В рамках своего выступлении он коснулся тем, связанных с украинским урегулированием, анонсировал переговоры по покупке Гренландии, оценил положение дел в Европе и поднял другие вопросы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
18:17
Выступление Трампа в Давосе – главные заявления

Кровля и этаж здания обрушились на людей в Новосибирске

В двухэтажном административном здании в Новосибирске произошло обрушение кровли и второго этажа, пострадали люди. ЧП случилось в среду на улице Наумова.
"Произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного строения", - сообщили спасатели.
Атака БПЛА на Адыгею
19:22
Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее

Удар ВСУ по Адыгее

В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань – первоначально сообщалось об 11 пострадавших, в том числе двоих детях, произошел пожар на Афипском НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки БПЛА с боевой частью.
Двое пострадавших в результате удара ВСУ по Адыгее остаются в реанимации – по уточненным данным, при атаке на регион пострадали 13 человек, сообщил глава республики Марат Кумпилов.
Ребенок в детсаду - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
18:53
Кабмин прорабатывает вопрос продления работы детских садов – Путин

Вынесен приговор исполнителю теракта против генерала Кириллова

Второй западный окружной военный суд назначил пожизненный срок исполнителю теракта, в котором погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Трое подельников террориста получили от 18 до 25 лет.
Обвиняемые были признаны виновными в участии в террористическом сообществе, совершении теракта орггруппой, незаконном обороте взрывных устройств, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности.
Солдаты ВСУ
17:50Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО

Хищение денег на "зеленой" энергетике Украины

Антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
По данным ведомства, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом-предпринимателем взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 мегаватт и заключили договоры о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.
Котельная в Керчи
16:47
В Керчи жители многоэтажек замерзают в квартирах

Ребенок травмировался В ТЦ Симферополя

В торговом центре в Симферополе на эскалаторе травмировалась 10-летняя девочка. Об этом сообщает прокуратура РК и Следком по Крыму и Севастополю.
В соцсетях сообщается, что в ТЦ Симферополя 10-летняя девочка при спуске с эскалатора наступила на металлический лист напольного покрытия, который перевернулся и серьезно повредил ей ногу. Ребенку потребовалась медицинская помощь и операция. Родители считают, что причиной происшествия стало ненадлежащее состояние напольного покрытия и ставят под сомнение безопасность торгового центра.
Проспект Кирова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
16:21Радио "Спутник в Крыму"
Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов

Аэропорт "Симферополь" готов к возобновлению работы

Симферопольский аэропорт полностью готов к возобновлению работы, однако сроки его открытия пока не определены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
"Мы прорабатываем, стараемся, чтобы у нас все было под контролем. С руководителем аэропорта проговорили, если вдруг открывается аэропорт, готовы ли наши службы уже принимать пассажиров. Аэропорт доложил, что у него полный штат набран, что в любой момент, как только поступит команда, он сможет осуществлять данные мероприятия", - сказал Козловский.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
