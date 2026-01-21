Рейтинг@Mail.ru
Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян
Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян
Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружен на юге Индии. Об этом со ссылкой на газету Navbharat Times пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружен на юге Индии. Об этом со ссылкой на газету Navbharat Times пишет РИА Новости.Уточняется, что речь идет о ранее обнаруженном в Африке штамме Clade Ib, который отличается высокой вирулентностью. Из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом в Индии 9 ранее путешествовали за рубеж.Со ссылкой на данные ВОЗ издание отмечает, что в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 смертей в 79 странах, в основном в Африке.В России завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян, сообщал ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
индия, в мире, новости, оспа обезьян, здоровье
Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян

Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружен в Индии – СМИ

09:58 21.01.2026
 
© AP Photo Martin MejiaПациент с оспой обезьян в больнице в Лиме
Пациент с оспой обезьян в больнице в Лиме - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo Martin Mejia
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружен на юге Индии. Об этом со ссылкой на газету Navbharat Times пишет РИА Новости.

"В штате Керала обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян. Проведенное генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передается от человека к человеку", - говорится в статье.

Уточняется, что речь идет о ранее обнаруженном в Африке штамме Clade Ib, который отличается высокой вирулентностью. Из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом в Индии 9 ранее путешествовали за рубеж.
Со ссылкой на данные ВОЗ издание отмечает, что в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 смертей в 79 странах, в основном в Африке.
В России завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян, сообщал ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
