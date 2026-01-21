https://crimea.ria.ru/20260121/obnaruzhen-novyy-opasnyy-shtamm-ospy-obezyan--1152563942.html

Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян

Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружен на юге Индии. Об этом со ссылкой на газету Navbharat Times пишет РИА Новости.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружен на юге Индии. Об этом со ссылкой на газету Navbharat Times пишет РИА Новости.Уточняется, что речь идет о ранее обнаруженном в Африке штамме Clade Ib, который отличается высокой вирулентностью. Из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом в Индии 9 ранее путешествовали за рубеж.Со ссылкой на данные ВОЗ издание отмечает, что в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 смертей в 79 странах, в основном в Африке.В России завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян, сообщал ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФВ России разработали тест на 25 инфекцийРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола

