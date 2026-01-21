https://crimea.ria.ru/20260121/obnaruzhen-novyy-opasnyy-shtamm-ospy-obezyan--1152563942.html
Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян
Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян
Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружен на юге Индии. Об этом со ссылкой на газету Navbharat Times пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T09:58
2026-01-21T09:58
2026-01-21T09:58
индия
в мире
новости
оспа обезьян
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0d/1125839007_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_23ca665d86e469f699cb1a7f56068f33.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружен на юге Индии. Об этом со ссылкой на газету Navbharat Times пишет РИА Новости.Уточняется, что речь идет о ранее обнаруженном в Африке штамме Clade Ib, который отличается высокой вирулентностью. Из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом в Индии 9 ранее путешествовали за рубеж.Со ссылкой на данные ВОЗ издание отмечает, что в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 смертей в 79 странах, в основном в Африке.В России завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины от оспы обезьян, сообщал ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита В разработали в РФВ России разработали тест на 25 инфекцийРоссийские ученые научились быстро выявлять вирус Эбола
индия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0d/1125839007_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_59f5bbf83f5e0505970c2381068ef69e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, в мире, новости, оспа обезьян, здоровье
Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян
Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружен в Индии – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Новый опасный штамм оспы обезьян обнаружен на юге Индии. Об этом со ссылкой на газету Navbharat Times пишет РИА Новости.
"В штате Керала обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян. Проведенное генетическое исследование показало, что его распространение связано с поездками за рубеж и передается от человека к человеку", - говорится в статье.
Уточняется, что речь идет о ранее обнаруженном в Африке штамме Clade Ib, который отличается высокой вирулентностью. Из 10 пациентов с подтвержденным диагнозом в Индии 9 ранее путешествовали за рубеж.
Со ссылкой на данные ВОЗ издание отмечает, что в период с 1 января по 30 июня 2025 года в мире было зарегистрировано 30 022 случая заболевания и 119 смертей в 79 странах, в основном в Африке.
В России завершена научно-исследовательская работа по созданию вакцины
от оспы обезьян, сообщал ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: