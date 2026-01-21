https://crimea.ria.ru/20260121/novyy-udar-po-krymu-i-kubani-sbito-esche-18-bespilotnikov-1152590176.html

Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников

Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников

Еще 17 украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом и Краснодарским краем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны.

2026-01-21T23:23

2026-01-21T23:23

2026-01-21T23:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Еще 17 украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом и Краснодарским краем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны.Это третья за день атака на юг России. Ранее в течение трех часов над регионами сбили 52 украинских дрона, а в течение дня над полуостровом уничтожили два дрона, над Черным морем – четыре и 21 БПЛА уничтожили над Азовским морем. Кроме того, были отражены попытки воздушной атаки на Курскую, Брянскую области, а также на Кубань и Татарстан.Губернатор края Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в Темрюкском районе. По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько людей получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2026

