Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников
Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников
Еще 17 украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом и Краснодарским краем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_de1d0896ae306935c9fc28e44c364fbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Еще 17 украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом и Краснодарским краем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны.Это третья за день атака на юг России. Ранее в течение трех часов над регионами сбили 52 украинских дрона, а в течение дня над полуостровом уничтожили два дрона, над Черным морем – четыре и 21 БПЛА уничтожили над Азовским морем. Кроме того, были отражены попытки воздушной атаки на Курскую, Брянскую области, а также на Кубань и Татарстан.Губернатор края Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в Темрюкском районе. По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько людей получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
23:23 21.01.2026 (обновлено: 23:33 21.01.2026)
 
Работа ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Еще 17 украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом и Краснодарским краем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны.
"В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь – над территорией Краснодарского края, шесть – над акваторией Азовского моря, два – над акваторией Черного моря и один – над территорией Республики Крым", - сказано в сообщении.
Это третья за день атака на юг России. Ранее в течение трех часов над регионами сбили 52 украинских дрона, а в течение дня над полуостровом уничтожили два дрона, над Черным морем – четыре и 21 БПЛА уничтожили над Азовским морем. Кроме того, были отражены попытки воздушной атаки на Курскую, Брянскую области, а также на Кубань и Татарстан.
Губернатор края Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в Темрюкском районе. По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько людей получили ранения.
