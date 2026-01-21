https://crimea.ria.ru/20260121/novyy-udar-po-krymu-i-kubani-sbito-esche-18-bespilotnikov-1152590176.html
Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников
Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников
Еще 17 украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом и Краснодарским краем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T23:23
2026-01-21T23:23
2026-01-21T23:33
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
атаки всу на крым
крым
краснодарский край
кубань
азовское море
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_de1d0896ae306935c9fc28e44c364fbe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Еще 17 украинских беспилотников сбили силы ПВО над Крымом и Краснодарским краем вечером в среду. Об этом сообщили в Минобороны.Это третья за день атака на юг России. Ранее в течение трех часов над регионами сбили 52 украинских дрона, а в течение дня над полуостровом уничтожили два дрона, над Черным морем – четыре и 21 БПЛА уничтожили над Азовским морем. Кроме того, были отражены попытки воздушной атаки на Курскую, Брянскую области, а также на Кубань и Татарстан.Губернатор края Вениамин Кондратьев в среду вечером сообщил о массированной атаке ВСУ на портовые терминалы в Темрюкском районе. По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько людей получили ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
краснодарский край
кубань
азовское море
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/01/1147616279_308:0:3037:2047_1920x0_80_0_0_bc3e443a2a255909ffa9fad796d940d6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, крым, краснодарский край, кубань, азовское море, черное море, новости сво, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости, новости крыма, срочные новости крыма
Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников
Над Крымом и Кубанью уничтожено еще 17 украинских беспилотников – Минобороны
23:23 21.01.2026 (обновлено: 23:33 21.01.2026)