Новости СВО: армия России бьет по врагу и занимает новые рубежи

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Армия России уничтожает украинскую военную технику, бьет по местам скопления личного состава ВСУ и иностранных наемников. За сутки спецоперации киевский режим потерял 1260 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе ВСУ в районах населенных пунктов Белополье и Хотень Сумской области. На Харьковском направлении нанесены удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Зыбино, Захаровка и Волчанские Хутора. Противник потерял до 160 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Осиново, Кутьковка, Нечволодовка, Грушевка Харьковской области, Красный Лиман, Николаевка, Александровка, Коровий Яр Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 200 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Живая сила и техника ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Ильиновка, Дружковка, Бересток, Закотное, Новоселовка и Константиновка ДНР. Противник потерял свыше 185 военнослужащих.Группировка войск "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции. Нанесла поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Гришино, Удачное ДНР, Федоровское и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 395 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Бои шли в районах населенных пунктов Долинка, Комсомольское, Терсянка, Благодатное, Чаривное, Горькое, Заливное, Верхняя Терса, Воздвижевка Запорожской области и Скотоватое Днепропетровской области. Противник потерял до 260 военнослужащих.Группировка войск "Днепр" нанесла поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка, Магдалиновка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих.Вооруженные силы РФ также нанесли поражение складу хранения барражирующих боеприпасов, местам предполетной подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, 20 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности и 370 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом и акваториями морей сбили 11 беспилотниковАналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление МакронаОбвинения России в возможном полном блэкауте на Украине - манипуляция

