https://crimea.ria.ru/20260121/naydennoe-v-stambule-telo-prinadlezhit-plovtsu-svechnikovu--ekspertiza-1152588452.html

Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза

Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза

Экспертиза ДНК подтвердила, что найденное на набережной в Стамбуле тело мужчины принадлежит пропавшему в августе российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T21:59

2026-01-21T21:59

2026-01-21T22:06

турция

босфорский пролив

в мире

происшествия

медицина

новости

общество

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110296/13/1102961308_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5ed311177152e091de657842e0ae1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Экспертиза ДНК подтвердила, что найденное на набережной в Стамбуле тело мужчины принадлежит пропавшему в августе российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.20 января турецкие власти сообщили, что в районе Бешикташ близ набережной Бебек было найдено тело неизвестного мужчины. По предположению полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 года российском пловце Николае Свечникове. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза.Тело Свечникова передадут семье после завершения необходимых процедур в управлении судмедэкспертизы, проинформировал телеканал.29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время участия в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле. Его поиски были прекращены в октябре 2025 года, но следствие продолжается.Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

турция

босфорский пролив

стамбул

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, босфорский пролив, в мире, происшествия, медицина, новости, общество, стамбул