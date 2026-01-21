Рейтинг@Mail.ru
Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза
Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза
Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза
Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза
Экспертиза ДНК подтвердила, что найденное на набережной в Стамбуле тело мужчины принадлежит пропавшему в августе российскому пловцу Николаю Свечникову.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Экспертиза ДНК подтвердила, что найденное на набережной в Стамбуле тело мужчины принадлежит пропавшему в августе российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.20 января турецкие власти сообщили, что в районе Бешикташ близ набережной Бебек было найдено тело неизвестного мужчины. По предположению полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 года российском пловце Николае Свечникове. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза.Тело Свечникова передадут семье после завершения необходимых процедур в управлении судмедэкспертизы, проинформировал телеканал.29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время участия в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле. Его поиски были прекращены в октябре 2025 года, но следствие продолжается.Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
турция, босфорский пролив, в мире, происшествия, медицина, новости, общество, стамбул
Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза

В Босфоре найдено тело пловца Свечникова – данные ДНК-экспертизы

21:59 21.01.2026 (обновлено: 22:06 21.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Экспертиза ДНК подтвердила, что найденное на набережной в Стамбуле тело мужчины принадлежит пропавшему в августе российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Turk.
20 января турецкие власти сообщили, что в районе Бешикташ близ набережной Бебек было найдено тело неизвестного мужчины. По предположению полиции, речь может идти о пропавшем в августе 2025 года российском пловце Николае Свечникове. Для установления личности необходима ДНК-экспертиза.
"Результаты ДНК-тестов подтвердили, что обнаруженное тело в Босфоре принадлежит Николаю Свечникову", - говорится в сообщении.
Тело Свечникова передадут семье после завершения необходимых процедур в управлении судмедэкспертизы, проинформировал телеканал.
29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время участия в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле. Его поиски были прекращены в октябре 2025 года, но следствие продолжается.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
