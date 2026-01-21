https://crimea.ria.ru/20260121/nad-krymom-i-akvatoriyami-morey-sbili-11-bespilotnikov-1152560592.html
Над Крымом и акваториями морей сбили 11 беспилотников
За ночь силы российской ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 11 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T07:30
2026-01-21T07:30
2026-01-21T07:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. За ночь силы российской ПВО сбили 75 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 11 – над Крымом, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Семь вражеских дронов сбили над Черным морем, три – над Крымом, один – над Азовским морем, 45 – над Краснодарским краем, девять – над Орловской областью, три – над Ростовской, по два – над Астраханской, Брянской и Курской областями, и один украинский беспилотник ликвидировали над Воронежской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
07:30 21.01.2026 (обновлено: 07:46 21.01.2026)