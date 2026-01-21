Рейтинг@Mail.ru
На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике
На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике
На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике - РИА Новости Крым, 21.01.2026
На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике
Антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).После начала специальной военной операции территория Запорожской области, где находились электростанции, была взята под контроль Вооруженными силами РФ и юридически стала частью Российской Федерации. Однако братья продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по "зеленому" тарифу, хотя фактически электричество не поступало в энергосистему Украины.Они предоставляли ложную информацию об объемах генерации и технической готовности станций, а полученные деньги в дальнейшем выводили через аффилированные компании.По делу проходят девять подозреваемых. Среди них – экс-заместитель руководителя офиса Зеленского и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат-владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо бывшего высокопоставленного чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".Ущерб оценивается в 141,3 млн гривен (порядка 3,3 млн долларов).По данным украинских СМИ, речь идет, в частности, о Ростиславе Шурме, который был уволен с поста замглавы офиса Зеленского в сентябре 2024 года.
На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике

15:21 21.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).
По данным ведомства, в 2019-2020 годах бывший депутат Донецкого областного совета вместе с братом-предпринимателем взяли под контроль ряд предприятий, производивших электроэнергию из альтернативных источников. На территории Запорожской области они построили солнечные электростанции общей мощностью около 60 мегаватт и заключили договоры о продаже электроэнергии по "зеленому" тарифу.
После начала специальной военной операции территория Запорожской области, где находились электростанции, была взята под контроль Вооруженными силами РФ и юридически стала частью Российской Федерации. Однако братья продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по "зеленому" тарифу, хотя фактически электричество не поступало в энергосистему Украины.
Они предоставляли ложную информацию об объемах генерации и технической готовности станций, а полученные деньги в дальнейшем выводили через аффилированные компании.
По делу проходят девять подозреваемых. Среди них – экс-заместитель руководителя офиса Зеленского и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат-владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо бывшего высокопоставленного чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".
Ущерб оценивается в 141,3 млн гривен (порядка 3,3 млн долларов).
По данным украинских СМИ, речь идет, в частности, о Ростиславе Шурме, который был уволен с поста замглавы офиса Зеленского в сентябре 2024 года.
