https://crimea.ria.ru/20260121/na-ukraine-raskryli-skhemu-khischeniya-deneg-na-zelenoy-energetike-1152575539.html

На Украине раскрыли схему хищения денег на "зеленой" энергетике

2026-01-21T15:21

2026-01-21T15:21

2026-01-21T15:21

украина

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

коррупция

запорожская область

энергетика

энергосистема украины

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111012/55/1110125557_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2df156e582f276535a4c429f81e0a650.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Антикоррупционные органы Украины разоблачили схему хищения средств по "зеленому" тарифу в размере более трех миллионов долларов, подозрение предъявлено бывшему заместителю главы офиса Владимира Зеленского и экс-члену наблюдательного совета компании "Нафтогаз Украины" Ростислав Шурме. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).После начала специальной военной операции территория Запорожской области, где находились электростанции, была взята под контроль Вооруженными силами РФ и юридически стала частью Российской Федерации. Однако братья продолжали декларировать производство электроэнергии и получать за нее оплату по "зеленому" тарифу, хотя фактически электричество не поступало в энергосистему Украины.Они предоставляли ложную информацию об объемах генерации и технической готовности станций, а полученные деньги в дальнейшем выводили через аффилированные компании.По делу проходят девять подозреваемых. Среди них – экс-заместитель руководителя офиса Зеленского и бывший член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", его брат-владелец сети украинских и иностранных компаний, доверенное лицо бывшего высокопоставленного чиновника, руководители и работники подконтрольных предприятий, а также бывший коммерческий директор АО "Запорожьеоблэнерго".Ущерб оценивается в 141,3 млн гривен (порядка 3,3 млн долларов).По данным украинских СМИ, речь идет, в частности, о Ростиславе Шурме, который был уволен с поста замглавы офиса Зеленского в сентябре 2024 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Суд над Тимошенко по обвинению НАБУ: что известноКогда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогнозПочему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение

украина

запорожская область

2026

Новости

ru-RU

