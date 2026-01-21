https://crimea.ria.ru/20260121/na-ukraine-obsuzhdayut-otstavku-syrskogo-za-sovkovyy-podkhod-k-armii--smi-1152586512.html

На Украине обсуждают отставку Сырского за "совковый" подход к армии – СМИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На Украине на фоне новой волны кадровых перестановок обсуждается вопрос о возможной отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.При этом в СМИ уже предлагают "более прогрессивных" командиров, в числе которых командующий объединенными силами Михаил Драпатый и командир 3-го корпуса ВСУ, основатель и первый командир полка "Азов"* Андрей Билецкий (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).С начала года Владимир Зеленский занялся кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах. Он подписал указ о назначении о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка*. Последний заявил о своем уходе с должности. До этого Зеленский подписал указы о назначении Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, 14 января Верховная рада со второй попытки назначила министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова новым министром обороны. Также Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Дейнеку, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Валерия Вавринюка.* Внесен в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФКогда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогнозПочему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение

