На Украине обсуждают отставку Сырского за "совковый" подход к армии – СМИ

На Украине обсуждают возможность отставки Сырского с поста главкома ВСУ – СМИ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На Украине на фоне новой волны кадровых перестановок обсуждается вопрос о возможной отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.
"Вновь стал обсуждаться вопрос смены главкома ВСУ Сырского. В его адрес уже давно идет критика с разных сторон в "совковом" подходе к управлению войсками, в безразличии к большим потерям и в провалах по важным направлениям", - говорится в сообщении местного издания.
При этом в СМИ уже предлагают "более прогрессивных" командиров, в числе которых командующий объединенными силами Михаил Драпатый и командир 3-го корпуса ВСУ, основатель и первый командир полка "Азов"* Андрей Билецкий (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).
С начала года Владимир Зеленский занялся кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах. Он подписал указ о назначении о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка*. Последний заявил о своем уходе с должности.
До этого Зеленский подписал указы о назначении Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины.
Кроме того, 14 января Верховная рада со второй попытки назначила министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова новым министром обороны. Также Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Дейнеку, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Валерия Вавринюка.
* Внесен в список террористов и экстремистов
