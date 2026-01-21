Рейтинг@Mail.ru
На Украине обсуждают отставку Сырского за "совковый" подход к армии – СМИ - РИА Новости Крым, 21.01.2026
На Украине обсуждают отставку Сырского за "совковый" подход к армии – СМИ
На Украине обсуждают отставку Сырского за "совковый" подход к армии – СМИ - РИА Новости Крым, 21.01.2026
На Украине обсуждают отставку Сырского за "совковый" подход к армии – СМИ
На Украине на фоне новой волны кадровых перестановок обсуждается вопрос о возможной отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Об этом со ссылкой на... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На Украине на фоне новой волны кадровых перестановок обсуждается вопрос о возможной отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.При этом в СМИ уже предлагают "более прогрессивных" командиров, в числе которых командующий объединенными силами Михаил Драпатый и командир 3-го корпуса ВСУ, основатель и первый командир полка "Азов"* Андрей Билецкий (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).С начала года Владимир Зеленский занялся кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах. Он подписал указ о назначении о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка*. Последний заявил о своем уходе с должности. До этого Зеленский подписал указы о назначении Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины. Кроме того, 14 января Верховная рада со второй попытки назначила министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова новым министром обороны. Также Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Дейнеку, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Валерия Вавринюка.* Внесен в список террористов и экстремистовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский после совещания с верхушкой СБУ анонсировал операции против РФКогда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогнозПочему НАБУ пришло за Тимошенко на самом деле – мнение
На Украине обсуждают отставку Сырского за "совковый" подход к армии – СМИ

На Украине обсуждают возможность отставки Сырского с поста главкома ВСУ – СМИ

20:43 21.01.2026
 
Главком ВСУ Александр Сырский
Главком ВСУ Александр Сырский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На Украине на фоне новой волны кадровых перестановок обсуждается вопрос о возможной отставке Александра Сырского с поста главкома ВСУ. Об этом со ссылкой на украинские СМИ пишет РИА Новости.

"Вновь стал обсуждаться вопрос смены главкома ВСУ Сырского. В его адрес уже давно идет критика с разных сторон в "совковом" подходе к управлению войсками, в безразличии к большим потерям и в провалах по важным направлениям", - говорится в сообщении местного издания.

При этом в СМИ уже предлагают "более прогрессивных" командиров, в числе которых командующий объединенными силами Михаил Драпатый и командир 3-го корпуса ВСУ, основатель и первый командир полка "Азов"* Андрей Билецкий (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов).
С начала года Владимир Зеленский занялся кадровыми перестановками в министерствах и ведомствах. Он подписал указ о назначении о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины вместо Василия Малюка*. Последний заявил о своем уходе с должности.
До этого Зеленский подписал указы о назначении Буданова* главой своего офиса, а также о назначении Олега Иващенко руководителем главного управления разведки Украины.
Кроме того, 14 января Верховная рада со второй попытки назначила министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова новым министром обороны. Также Зеленский уволил с должности председателя государственной пограничной службы Украины Дейнеку, назначив временно исполняющим обязанности главы ведомства Валерия Вавринюка.
* Внесен в список террористов и экстремистов
5 января, 17:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Игры престолов" и сигнал России: что значат новые назначения на Украине
 
