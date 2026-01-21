https://crimea.ria.ru/20260121/na-severe-kryma-na-pozhare-pogibla-zhenschina-1152567117.html
На севере Крыма на пожаре погибла женщина
На севере Крыма на пожаре погибла женщина - РИА Новости Крым, 21.01.2026
На севере Крыма на пожаре погибла женщина
На пожаре в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, предварительно - из-за курения в постели. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T11:26
2026-01-21T11:26
2026-01-21T11:26
крым
новости крыма
пожар
джанкойский район
происшествия
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152566197_0:0:1743:980_1920x0_80_0_0_cddc1e520d7e6a2d2c31751694363d71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На пожаре в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, предварительно - из-за курения в постели. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Возгорание произошло в Джанкое в ночь на среду. Вспыхнула кровля частного дома на площади 56 квадратных метров.Еще один пожар тушили этой ночью в селе Апрелевка Джанкойского района. Возгорание произошло в частном доме на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили специалисты.Ранее сообщалось, что в Севастополе ночью загорелся частный дом на площади 30 "квадратов". Жертв нет, причины устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сгорел торговый павильонМногоэтажка загорелась в СевастополеТорговые павильоны загорелись в Ялте
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152566197_150:0:1457:980_1920x0_80_0_0_1408bb9d482e4f9cc98f716b5fe5544a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, пожар, джанкойский район, происшествия, гу мчс рф по республике крым
На севере Крыма на пожаре погибла женщина
В Джанкойском районе Крыма на пожаре в частном доме погибла женщина