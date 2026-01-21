Рейтинг@Mail.ru
На севере Крыма на пожаре погибла женщина - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/na-severe-kryma-na-pozhare-pogibla-zhenschina-1152567117.html
На севере Крыма на пожаре погибла женщина
На севере Крыма на пожаре погибла женщина - РИА Новости Крым, 21.01.2026
На севере Крыма на пожаре погибла женщина
На пожаре в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, предварительно - из-за курения в постели. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T11:26
2026-01-21T11:26
крым
новости крыма
пожар
джанкойский район
происшествия
гу мчс рф по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152566197_0:0:1743:980_1920x0_80_0_0_cddc1e520d7e6a2d2c31751694363d71.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На пожаре в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, предварительно - из-за курения в постели. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Возгорание произошло в Джанкое в ночь на среду. Вспыхнула кровля частного дома на площади 56 квадратных метров.Еще один пожар тушили этой ночью в селе Апрелевка Джанкойского района. Возгорание произошло в частном доме на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили специалисты.Ранее сообщалось, что в Севастополе ночью загорелся частный дом на площади 30 "квадратов". Жертв нет, причины устанавливаются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе сгорел торговый павильонМногоэтажка загорелась в СевастополеТорговые павильоны загорелись в Ялте
крым
джанкойский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152566197_150:0:1457:980_1920x0_80_0_0_1408bb9d482e4f9cc98f716b5fe5544a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, пожар, джанкойский район, происшествия, гу мчс рф по республике крым
На севере Крыма на пожаре погибла женщина

В Джанкойском районе Крыма на пожаре в частном доме погибла женщина

11:26 21.01.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение пожара в Крыму
Тушение пожара в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. На пожаре в Джанкойском районе Крыма погибла женщина, предварительно - из-за курения в постели. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Возгорание произошло в Джанкое в ночь на среду. Вспыхнула кровля частного дома на площади 56 квадратных метров.
"При разборе конструкций на месте была обнаружена погибшая. Дознавателями МЧС России установлена причина пожара – курение в постели", – сказано в сообщении.
Еще один пожар тушили этой ночью в селе Апрелевка Джанкойского района. Возгорание произошло в частном доме на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет, уточнили специалисты.
"В сложившихся погодных условиях спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности и не курить в постели, не оставлять без присмотра включенные электроприборы, не перегружай электросеть", – напомнили в республиканском главке МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Севастополе ночью загорелся частный дом на площади 30 "квадратов". Жертв нет, причины устанавливаются.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе сгорел торговый павильон
Многоэтажка загорелась в Севастополе
Торговые павильоны загорелись в Ялте
 
КрымНовости КрымаПожарДжанкойский районПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного
11:44Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет
11:30Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
11:26На севере Крыма на пожаре погибла женщина
11:12Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января
11:00Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто
10:55Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году
10:47Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
10:42Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
10:36Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева
10:32Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей
10:16Закончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную комету
10:09Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы
09:58Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян
09:50На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей
09:38Как получить выплату при аварии из-за гололеда
09:20План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии
09:14В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
09:09Киев на грани катастрофы – Кличко
08:56Материнский капитал: на что тратят деньги крымские семьи
Лента новостейМолния