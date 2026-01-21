Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Безработная жительница Севастополя ранила возлюбленного за отказ самостоятельно погладить рубашки. Она молча ударила его ножом и обвинила в беспомощности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.Правоохранители выяснили, что после романтического вечера и распития горячительных напитков 27-летняя жительница Севастополя отправила своего 45-летнего возлюбленного гладить рубашки. Мужчина на работу по хозяйству настроен не был и ответил отказом.Женщина сразу вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Врачи забрали мужчину в больницу, а оттуда передали сведения о ножевом ранении в ОМВД России по Гагаринскому району.Девушка признала вину и раскаялась, уточнили в полиции. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.Как сообщалось ранее, жительница Симферополя пойдет в колонию за убийство своего супруга. Во время ссоры она нанесла мужу ножевые ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летУбил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годамСевастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Безработная жительница Севастополя ранила возлюбленного за отказ самостоятельно погладить рубашки. Она молча ударила его ножом и обвинила в беспомощности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.
Правоохранители выяснили, что после романтического вечера и распития горячительных напитков 27-летняя жительница Севастополя отправила своего 45-летнего возлюбленного гладить рубашки. Мужчина на работу по хозяйству настроен не был и ответил отказом.

"Такой ответ женщину не устроил и она молча дважды ударила 45-летнего мужчину в плечо попавшимся под руку кухонным ножом", – рассказали в ведомстве.

Женщина сразу вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Врачи забрали мужчину в больницу, а оттуда передали сведения о ножевом ранении в ОМВД России по Гагаринскому району.
Девушка признала вину и раскаялась, уточнили в полиции. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, жительница Симферополя пойдет в колонию за убийство своего супруга. Во время ссоры она нанесла мужу ножевые ранения.
