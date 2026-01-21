https://crimea.ria.ru/20260121/molcha-udarila-nozhom-dvazhdy-v-sevastopole-zhenschina-ranila-vozlyublennogo-1152567845.html

Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного

Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного

Безработная жительница Севастополя ранила возлюбленного за отказ самостоятельно погладить рубашки. Она молча ударила его ножом и обвинила в беспомощности. Об... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T11:54

2026-01-21T11:54

2026-01-21T11:54

севастополь

новости севастополя

полиция севастополя

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/07/1123466480_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_6580e3372c26bda0693cfd07a467033c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Безработная жительница Севастополя ранила возлюбленного за отказ самостоятельно погладить рубашки. Она молча ударила его ножом и обвинила в беспомощности. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.Правоохранители выяснили, что после романтического вечера и распития горячительных напитков 27-летняя жительница Севастополя отправила своего 45-летнего возлюбленного гладить рубашки. Мужчина на работу по хозяйству настроен не был и ответил отказом.Женщина сразу вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Врачи забрали мужчину в больницу, а оттуда передали сведения о ножевом ранении в ОМВД России по Гагаринскому району.Девушка признала вину и раскаялась, уточнили в полиции. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.Как сообщалось ранее, жительница Симферополя пойдет в колонию за убийство своего супруга. Во время ссоры она нанесла мужу ножевые ранения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму ловят серийных насильников и раскрывают убийства прошлых летУбил двоих из ружья - в Крыму мужчину приговорили к 19 годамСевастополец получил 6,5 лет за покушение на убийство из-за ревности

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, полиция севастополя, происшествия