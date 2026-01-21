https://crimea.ria.ru/20260121/mebelnaya-moshennitsa-iz-sevastopolya-obmanula-zakazchikov-na-23-mln-rubley-1152564863.html
Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по заявлениям 15 заказчиков мебели из разных регионов России, которым причинен ущерб свыше 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.В дежурную часть полиции обратились 15 человек, это жители Севастополя, Крыма, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Краснодарского края. Они заявили, что стали жертвами обмана при заказах на изготовление мебели. Установлено, что 55-летняя индивидуальная предпринимательница, имея опыт в изготовлении мебели, предлагала своим клиентам качественную мебель по привлекательной цене. Готовые изделия заказчики должны были получать в сроки от трех до шести месяцев.В настоящее время предварительная общая сумма материального ущерба составила свыше 2,3 миллиона рублей, отметили в пресс-службе. По данным фактам проводится проверка. В действиях коммерсантки усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество".Ранее сообщалось, что "мастер по ремонту" из Краснодара пять лет обманывал заказчиков и выманил у своих жертв 10 млн рублей в качестве предоплаты за работы, которые так и не начал.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по заявлениям 15 заказчиков мебели из разных регионов России, которым причинен ущерб свыше 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.
В дежурную часть полиции обратились 15 человек, это жители Севастополя, Крыма, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Краснодарского края. Они заявили, что стали жертвами обмана при заказах на изготовление мебели.
Установлено, что 55-летняя индивидуальная предпринимательница, имея опыт в изготовлении мебели, предлагала своим клиентам качественную мебель по привлекательной цене. Готовые изделия заказчики должны были получать в сроки от трех до шести месяцев.
"Когда бизнесвумен взятые на себя обязательства не выполнила, а клиентам стало известно, что начата процедура банкротства предприятия, они обратились в полицию", - говорится в сообщении.
В настоящее время предварительная общая сумма материального ущерба составила свыше 2,3 миллиона рублей, отметили в пресс-службе. По данным фактам проводится проверка. В действиях коммерсантки усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество".
Ранее сообщалось, что "мастер по ремонту" из Краснодара пять лет обманывал
заказчиков и выманил у своих жертв 10 млн рублей в качестве предоплаты за работы, которые так и не начал.
