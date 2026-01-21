https://crimea.ria.ru/20260121/mebelnaya-moshennitsa-iz-sevastopolya-obmanula-zakazchikov-na-23-mln-rubley-1152564863.html

Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей

Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей

Полиция Севастополя проводит проверку по заявлениям 15 заказчиков мебели из разных регионов России, которым причинен ущерб свыше 2,3 млн рублей.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144896253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd51564ffc0850658000ca70a03f85ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по заявлениям 15 заказчиков мебели из разных регионов России, которым причинен ущерб свыше 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.В дежурную часть полиции обратились 15 человек, это жители Севастополя, Крыма, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Краснодарского края. Они заявили, что стали жертвами обмана при заказах на изготовление мебели. Установлено, что 55-летняя индивидуальная предпринимательница, имея опыт в изготовлении мебели, предлагала своим клиентам качественную мебель по привлекательной цене. Готовые изделия заказчики должны были получать в сроки от трех до шести месяцев.В настоящее время предварительная общая сумма материального ущерба составила свыше 2,3 миллиона рублей, отметили в пресс-службе. По данным фактам проводится проверка. В действиях коммерсантки усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество".Ранее сообщалось, что "мастер по ремонту" из Краснодара пять лет обманывал заказчиков и выманил у своих жертв 10 млн рублей в качестве предоплаты за работы, которые так и не начал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньгиВ Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеровНовая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникам

