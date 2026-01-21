Рейтинг@Mail.ru
Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/mebelnaya-moshennitsa-iz-sevastopolya-obmanula-zakazchikov-na-23-mln-rubley-1152564863.html
Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей
Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей
Полиция Севастополя проводит проверку по заявлениям 15 заказчиков мебели из разных регионов России, которым причинен ущерб свыше 2,3 млн рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T10:32
2026-01-21T10:32
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
мошенничество
полиция севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144896253_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd51564ffc0850658000ca70a03f85ea.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по заявлениям 15 заказчиков мебели из разных регионов России, которым причинен ущерб свыше 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.В дежурную часть полиции обратились 15 человек, это жители Севастополя, Крыма, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Краснодарского края. Они заявили, что стали жертвами обмана при заказах на изготовление мебели. Установлено, что 55-летняя индивидуальная предпринимательница, имея опыт в изготовлении мебели, предлагала своим клиентам качественную мебель по привлекательной цене. Готовые изделия заказчики должны были получать в сроки от трех до шести месяцев.В настоящее время предварительная общая сумма материального ущерба составила свыше 2,3 миллиона рублей, отметили в пресс-службе. По данным фактам проводится проверка. В действиях коммерсантки усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество".Ранее сообщалось, что "мастер по ремонту" из Краснодара пять лет обманывал заказчиков и выманил у своих жертв 10 млн рублей в качестве предоплаты за работы, которые так и не начал.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньгиВ Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеровНовая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникам
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/0d/1144896253_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f028bd9659458ddde182732866eb4051.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мошенничество, полиция севастополя
Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей

Мошенница из Севастополе обманула заказчиков мебели на 2,3 млн рублей

10:32 21.01.2026
 
© РИА Новости КрымПроизводство мебели
Производство мебели - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя проводит проверку по заявлениям 15 заказчиков мебели из разных регионов России, которым причинен ущерб свыше 2,3 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.
В дежурную часть полиции обратились 15 человек, это жители Севастополя, Крыма, Санкт-Петербурга, Магаданской области и Краснодарского края. Они заявили, что стали жертвами обмана при заказах на изготовление мебели.
Установлено, что 55-летняя индивидуальная предпринимательница, имея опыт в изготовлении мебели, предлагала своим клиентам качественную мебель по привлекательной цене. Готовые изделия заказчики должны были получать в сроки от трех до шести месяцев.
"Когда бизнесвумен взятые на себя обязательства не выполнила, а клиентам стало известно, что начата процедура банкротства предприятия, они обратились в полицию", - говорится в сообщении.
В настоящее время предварительная общая сумма материального ущерба составила свыше 2,3 миллиона рублей, отметили в пресс-службе. По данным фактам проводится проверка. В действиях коммерсантки усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество".
Ранее сообщалось, что "мастер по ремонту" из Краснодара пять лет обманывал заказчиков и выманил у своих жертв 10 млн рублей в качестве предоплаты за работы, которые так и не начал.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Миллион за срыв ремонта в квартире: строители вернули крымчанке деньги
В Крыму подрядчик и подельник украли 1,5 млн на ремонте кондиционеров
Новая схема обмана: в Севастополе клиенты автосервиса платили мошенникам
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМошенничествоПолиция Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:54Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного
11:44Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет
11:30Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
11:26На севере Крыма на пожаре погибла женщина
11:12Парад планет – ученые обещают редкое зрелище в небе 21 января
11:00Съехал с дороги и врезался в дерево: в Крыму мужчину зажало в салоне авто
10:55Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году
10:47Удар ВСУ по Адыгее: число пострадавших увеличилось
10:42Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
10:36Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева
10:32Мебельная мошенница из Севастополя обманула заказчиков на 2,3 млн рублей
10:16Закончит свою жизнь на Солнце: астрономы открыли удивительную комету
10:09Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы
09:58Обнаружен новый опасный штамм оспы обезьян
09:50На модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей
09:38Как получить выплату при аварии из-за гололеда
09:20План по восстановлению Украины не подписали из-за Гренландии
09:14В поселке ГРЭС под Симферополем открылась поликлиника
09:09Киев на грани катастрофы – Кличко
08:56Материнский капитал: на что тратят деньги крымские семьи
Лента новостейМолния