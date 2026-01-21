https://crimea.ria.ru/20260121/materinskiy-kapital-na-chto-tratyat-dengi-krymskie-semi-1152531947.html

Материнский капитал: на что тратят деньги крымские семьи

Материнский капитал: на что тратят деньги крымские семьи - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Материнский капитал: на что тратят деньги крымские семьи

Более 30 тысяч крымских семей за год воспользовались материнским капиталом, сообщает во вторник пресс-служба Социального Фонда России по региону. РИА Новости Крым, 21.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Более 30 тысяч крымских семей за год воспользовались материнским капиталом, сообщает во вторник пресс-служба Социального Фонда России по региону.Чаще всего крымские семьи выбирали ежемесячную выплату на ребенка до трех лет – этот вариант выбрали более 15 тысяч семей. Более 13 тысяч родителей направили средства на оплату образования детей. Для покупки или строительства жилья, а также погашения ипотечных кредитов средства господдержки использовали свыше 5 тысяч крымских семей."Сертификат на материнский капитал оформляется на основании сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Специалисты проверяют данные, беззаявительно оформляют сертификат и направляют его в личный кабинет мамы на портале Госуслуг", – цитирует пресс-служба управляющего Отделением Социального фонда России по Республике Крым Ивана Рябоконь.Подать заявление о распоряжении средствами можно онлайн на портале "Госуслуг". Статус рассмотрения заявки будет отображаться в личном кабинете. Все необходимые документы система запросит автоматически, за исключением отдельных случаев, требующих предоставления оригиналов.Направить средства можно на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе, накопительную пенсию, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.В Социальном фонде также напомнили, что после использования средств материнского капитала его остаток, если он не превышает 10 000 рублей, можно получить в виде единовременной выплаты.Размер материнского капитала на первого ребенка с 1 февраля вырастет почти до 729 тысяч рублей, на двоих детей он составит 963 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе более 900 семей получили региональный маткапиталВ России начнет действовать семейная налоговая выплатаНа сколько увеличатся маткапитал и пенсии в 2026 году

