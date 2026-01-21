Курс на самоуничтожение: что стоит за новыми заявлениями Киева об СВО
Курс Киева на уничтожение "50 тысяч военных РФ" нереализуем и ведет к краху ВСУ – мнение
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. "Стратегическая цель" Киева ежемесячно уничтожать по 50 тысяч российских военных нереализуема, в конечном счете на фоне колоссальных потерь украинской армии она ведет к полному краху ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, политолог, заведующий отделом института стран СНГ Владимир Евсеев.
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров накануне заявил, что стратегической целью Киева является "убийство 50 тысяч военных российской армии в месяц". По словам Федорова, об этом его попросил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Они могут мечтать о чем угодно. Но пусть лучше смотрят на собственные потери и борются с собственным дезертирством. Если говорить объективно, то сейчас все силы сосредоточены у них на совершенно убийственной для ВСУ обороне Купянска. Если Александр Сырский (главнокомандующий ВСУ – ред.) будет так стараться и дальше, то вся украинская армия будет там сожжена, у них не будет боеспособных бригад, что полностью отвечает интересам Российской Федерации", – говорит Евсеев.
По его оценке, сейчас ежемесячные потери ВСУ составляют только убитыми около 15 тысяч человек. В этой связи преступный киевский режим усиливает отлов людей на улицах и борьбу с дезертирами. Для Киева это вынужденная мера, поскольку в противном случае он не сможет поддерживать даже текущий состав ВСУ ввиду его высокой убыли.
При этом, несмотря на давление Германии и других европейских государств, понижать мобилизационный возраст глава киевского режима Владимир Зеленский боится: в условиях массового отключения электричества, отсутствия отопления и воды это грозит народным бунтом.
"В любом случае, мобилизационный ресурс у них сильно ограничен. Потенциально, если взять всех абсолютно, он составляет порядка 1 миллиона. Это максимум. Но в этом случае можно просто закрывать экономику. Поэтому на такую тотальную мобилизацию никто не пойдет. И все эти разговоры об убийстве 50 тысяч солдат в месяц выглядят глупо. Ситуация для Киева становится все хуже", - констатирует военный эксперт.
Командующий ВСУ Александр Сырский ранее признал, что российские войска в зоне СВО превосходят украинские формирования почти в шесть раз на отдельных участках боевого соприкосновения. При этом в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года, заявляла депутат верховной рады Марьяна Безуглая.
Читайте также на РИА Новости Крым: