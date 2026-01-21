https://crimea.ria.ru/20260121/kurs-na-samounichtozhenie-chto-stoit-za-novymi-zayavleniyami-kieva-ob-svo-1152569355.html

Курс на самоуничтожение: что стоит за новыми заявлениями Киева об СВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. "Стратегическая цель" Киева ежемесячно уничтожать по 50 тысяч российских военных нереализуема, в конечном счете на фоне колоссальных потерь украинской армии она ведет к полному краху ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, политолог, заведующий отделом института стран СНГ Владимир Евсеев.Новый министр обороны Украины Михаил Федоров накануне заявил, что стратегической целью Киева является "убийство 50 тысяч военных российской армии в месяц". По словам Федорова, об этом его попросил глава киевского режима Владимир Зеленский.По его оценке, сейчас ежемесячные потери ВСУ составляют только убитыми около 15 тысяч человек. В этой связи преступный киевский режим усиливает отлов людей на улицах и борьбу с дезертирами. Для Киева это вынужденная мера, поскольку в противном случае он не сможет поддерживать даже текущий состав ВСУ ввиду его высокой убыли. При этом, несмотря на давление Германии и других европейских государств, понижать мобилизационный возраст глава киевского режима Владимир Зеленский боится: в условиях массового отключения электричества, отсутствия отопления и воды это грозит народным бунтом.Командующий ВСУ Александр Сырский ранее признал, что российские войска в зоне СВО превосходят украинские формирования почти в шесть раз на отдельных участках боевого соприкосновения. При этом в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года, заявляла депутат верховной рады Марьяна Безуглая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей ГнатовРоссийские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуСопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК

