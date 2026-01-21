Рейтинг@Mail.ru
Курс на самоуничтожение: что стоит за новыми заявлениями Киева об СВО - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20260121/kurs-na-samounichtozhenie-chto-stoit-za-novymi-zayavleniyami-kieva-ob-svo-1152569355.html
Курс на самоуничтожение: что стоит за новыми заявлениями Киева об СВО
Курс на самоуничтожение: что стоит за новыми заявлениями Киева об СВО - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Курс на самоуничтожение: что стоит за новыми заявлениями Киева об СВО
"Стратегическая цель" Киева ежемесячно уничтожать по 50 тысяч российских военных нереализуема, в конечном счете на фоне колоссальных потерь украинской армии она РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T12:52
2026-01-21T12:52
эксклюзивы риа новости крым
украина
новости сво
мнения
владимир евсеев
потери всу
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/10/1132830328_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_22c63ee96b939ebda8caa94525e75dfd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. "Стратегическая цель" Киева ежемесячно уничтожать по 50 тысяч российских военных нереализуема, в конечном счете на фоне колоссальных потерь украинской армии она ведет к полному краху ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, политолог, заведующий отделом института стран СНГ Владимир Евсеев.Новый министр обороны Украины Михаил Федоров накануне заявил, что стратегической целью Киева является "убийство 50 тысяч военных российской армии в месяц". По словам Федорова, об этом его попросил глава киевского режима Владимир Зеленский.По его оценке, сейчас ежемесячные потери ВСУ составляют только убитыми около 15 тысяч человек. В этой связи преступный киевский режим усиливает отлов людей на улицах и борьбу с дезертирами. Для Киева это вынужденная мера, поскольку в противном случае он не сможет поддерживать даже текущий состав ВСУ ввиду его высокой убыли. При этом, несмотря на давление Германии и других европейских государств, понижать мобилизационный возраст глава киевского режима Владимир Зеленский боится: в условиях массового отключения электричества, отсутствия отопления и воды это грозит народным бунтом.Командующий ВСУ Александр Сырский ранее признал, что российские войска в зоне СВО превосходят украинские формирования почти в шесть раз на отдельных участках боевого соприкосновения. При этом в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года, заявляла депутат верховной рады Марьяна Безуглая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей ГнатовРоссийские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуСопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/10/1132830328_0:0:1140:855_1920x0_80_0_0_a8d07f2c46310045688b7d0fd9c80f15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, новости сво, мнения, владимир евсеев, потери всу , вооруженные силы россии
Курс на самоуничтожение: что стоит за новыми заявлениями Киева об СВО

Курс Киева на уничтожение "50 тысяч военных РФ" нереализуем и ведет к краху ВСУ – мнение

12:52 21.01.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Галина Оленева. "Стратегическая цель" Киева ежемесячно уничтожать по 50 тысяч российских военных нереализуема, в конечном счете на фоне колоссальных потерь украинской армии она ведет к полному краху ВСУ. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил военный эксперт, политолог, заведующий отделом института стран СНГ Владимир Евсеев.
Новый министр обороны Украины Михаил Федоров накануне заявил, что стратегической целью Киева является "убийство 50 тысяч военных российской армии в месяц". По словам Федорова, об этом его попросил глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Они могут мечтать о чем угодно. Но пусть лучше смотрят на собственные потери и борются с собственным дезертирством. Если говорить объективно, то сейчас все силы сосредоточены у них на совершенно убийственной для ВСУ обороне Купянска. Если Александр Сырский (главнокомандующий ВСУ – ред.) будет так стараться и дальше, то вся украинская армия будет там сожжена, у них не будет боеспособных бригад, что полностью отвечает интересам Российской Федерации", – говорит Евсеев.
По его оценке, сейчас ежемесячные потери ВСУ составляют только убитыми около 15 тысяч человек. В этой связи преступный киевский режим усиливает отлов людей на улицах и борьбу с дезертирами. Для Киева это вынужденная мера, поскольку в противном случае он не сможет поддерживать даже текущий состав ВСУ ввиду его высокой убыли.
При этом, несмотря на давление Германии и других европейских государств, понижать мобилизационный возраст глава киевского режима Владимир Зеленский боится: в условиях массового отключения электричества, отсутствия отопления и воды это грозит народным бунтом.

"В любом случае, мобилизационный ресурс у них сильно ограничен. Потенциально, если взять всех абсолютно, он составляет порядка 1 миллиона. Это максимум. Но в этом случае можно просто закрывать экономику. Поэтому на такую тотальную мобилизацию никто не пойдет. И все эти разговоры об убийстве 50 тысяч солдат в месяц выглядят глупо. Ситуация для Киева становится все хуже", - констатирует военный эксперт.

Командующий ВСУ Александр Сырский ранее признал, что российские войска в зоне СВО превосходят украинские формирования почти в шесть раз на отдельных участках боевого соприкосновения. При этом в ВСУ количество дезертиров превысило численность всей украинской армии до февраля 2022 года, заявляла депутат верховной рады Марьяна Безуглая.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Этот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году
Сопротивление растет: вспыхнут ли на Украине бунты из-за беспредела ТЦК
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымУкраинаНовости СВОМненияВладимир ЕвсеевПотери ВСУВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27В Севастополе воздушная тревога
14:23Более 150 компаний приедут на выставку "АгроЭкспоКрым"
14:10Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
13:48ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей
13:47В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ
13:43Бахчисарайский район частично обесточен
13:36Переселение жителей Донбасса на Кубань - власти опровергли новый фейк
13:28Рейд в Севастополе открыли
13:21Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать больше гостей
13:05Новости СВО: армия России бьет по врагу и занимает новые рубежи
12:59В Севастополе закрыли рейд
12:52Курс на самоуничтожение: что стоит за новыми заявлениями Киева об СВО
12:43Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов
12:35Жители Крыма смогут наблюдать парад планет
12:29Блэкаут на Украине: остаются частично обесточенными Киев и ряд областей
12:13В Крыму завели дела в отношении 28-ми недобросовестных землевладельцев
11:54Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного
11:44Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет
11:30Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
11:26На севере Крыма на пожаре погибла женщина
Лента новостейМолния