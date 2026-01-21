https://crimea.ria.ru/20260121/kurorty-kryma--kuda-edut-rossiyane-zimoy-i-skolko-eto-stoit-1152547456.html

Курорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоит

Курорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоит

Ялта возглавила рейтинг популярных городов и курортов Крыма для отдыха зимой. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Ялта возглавила рейтинг популярных городов и курортов Крыма для отдыха зимой. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость номера в Ялте, по данным аналитиков, составляет 5849 рублей, в Севастополе – 4091 рубль, в Алуште – 4189.На четвертом месте оказался Симферополь со средней ценой за суточное размещение в 3860 рублей, на пятом – Феодосия – 3599 рублей.Евпатория оказалась на шестой позиции со средней ценой на проживание в отеле в 2818 рублей. Далее следуют Судак – 4832, Керчь – 3239, Алупка – 5365 и Бахчисарай – 4179 рублей соответственно.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в январе 2026 года, выяснили ранее аналитики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономный отдых в Крыму в январе – куда едут туристыКрым принял почти 7 миллионов туристов в 2025 году - АксеновРоссияне в новогодние праздники выбирали Крым – АТОР

2026

Новости

