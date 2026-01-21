Рейтинг@Mail.ru
Курорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Курорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоит
Курорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоит - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Курорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоит
Ялта возглавила рейтинг популярных городов и курортов Крыма для отдыха зимой. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру. РИА Новости Крым, 21.01.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/12/1152477713_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_1e9b00f8d9e63422e49c8410a1523ef5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Ялта возглавила рейтинг популярных городов и курортов Крыма для отдыха зимой. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя стоимость номера в Ялте, по данным аналитиков, составляет 5849 рублей, в Севастополе – 4091 рубль, в Алуште – 4189.На четвертом месте оказался Симферополь со средней ценой за суточное размещение в 3860 рублей, на пятом – Феодосия – 3599 рублей.Евпатория оказалась на шестой позиции со средней ценой на проживание в отеле в 2818 рублей. Далее следуют Судак – 4832, Керчь – 3239, Алупка – 5365 и Бахчисарай – 4179 рублей соответственно.Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в январе 2026 года, выяснили ранее аналитики.
крым, ялта, алушта, севастополь, симферополь, евпатория, судак, алупка, бахчисарай, феодосия, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, отдых в крыму
Курорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоит

Ялта возглавила рейтинг популярных курортов Крыма для зимнего отдыха

06:09 21.01.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта в снегу
Ялта в снегу
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Ялта возглавила рейтинг популярных городов и курортов Крыма для отдыха зимой. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте – Ялта, собравшая 36% всех бронирований в Крыму. На втором месте – Севастополь, а на третьем – Алушта – 19% и 11% зимних крымских бронирований соответственно", - сказано в сообщении.
Средняя стоимость номера в Ялте, по данным аналитиков, составляет 5849 рублей, в Севастополе – 4091 рубль, в Алуште – 4189.
На четвертом месте оказался Симферополь со средней ценой за суточное размещение в 3860 рублей, на пятом – Феодосия – 3599 рублей.
Евпатория оказалась на шестой позиции со средней ценой на проживание в отеле в 2818 рублей. Далее следуют Судак – 4832, Керчь – 3239, Алупка – 5365 и Бахчисарай – 4179 рублей соответственно.
Ялта также вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в апартаментах в январе 2026 года, выяснили ранее аналитики.
