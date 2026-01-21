Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20260121/krymskiy-most-seychas--skolko-zhdat-proezda-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-1152589712.html
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения
У Крымского моста после временной приостановки движения скопились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T23:06
2026-01-21T23:06
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_6ee7960c4e839cea2e60b744aabede83.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста после временной приостановки движения скопились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения на проезд по мосту были введены в 18:10. Запрет действовал более 4,5 часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_3847c31c578be093341928ef43dce139.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения

У Крымского моста после возобновления движения проезда ждут 255 авто с обеих сторон

23:06 21.01.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. У Крымского моста после временной приостановки движения скопились очереди перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Ограничения на проезд по мосту были введены в 18:10. Запрет действовал более 4,5 часов.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 150 транспортных средств. Со стороны Керчи ожидают 55 автомобилей", - сказано в сообщении.

Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движения гибридных транспортных средств и электромобилей.
Добраться в Крым и обратно можно еще одним маршрутом — по трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный маршрут проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму в четверг резко потеплеет от -10 до +7
00:00Какой сегодня праздник: 22 января
23:27Число погибших при атаке ВСУ на Темрюкский район увеличилось
23:23Новый удар по Крыму и Кубани: сбито еще 17 беспилотников
23:17Пожар под Алуштой потушили
23:11Путин рассказал о планах использования активов России в США
23:06Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда после возобновления движения
23:02Пожар в ТЦ в Пакистане: погибли более 60 человек
22:47Тема намерений США в отношении Гренландии России не касается - Путин
22:45Обрушение здания в Новосибирске и удар ВСУ по Адыгее – главное за день
22:40Путин: РФ готова направить $1 млрд в "Совет мира" из замороженных активов
22:31Крымский мост открыли
22:22Власти Крыма назвали причины нехватки специалистов для работы в детсадах
22:10Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани
21:59Найденное в Стамбуле тело принадлежит пловцу Свечникову – экспертиза
21:45Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
21:33Житель Евпатории получил реальный срок за пьяную езду и попытку взятки
21:19В феврале курс рубля может развернуться из-за цен на нефть – экономист
21:09В Алуште горят два жилых дома – что известно
20:58Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину
Лента новостейМолния