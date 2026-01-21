Рейтинг@Mail.ru
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыли
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения на проезд по мосту были введены в 18:10. Запрет действовал более 4,5 часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост открыли

Крымский мост открыли для проезда транспорта

22:31 21.01.2026 (обновлено: 23:00 21.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
Ограничения на проезд по мосту были введены в 18:10. Запрет действовал более 4,5 часов.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – сказано в сообщении.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
