Крымский мост открыли

Крымский мост открыли - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Крымский мост открыли

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ограничения на проезд по мосту были введены в 18:10. Запрет действовал более 4,5 часов.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

