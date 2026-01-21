Рейтинг@Mail.ru
Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева
Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева
Суд оставил без изменения приговор жителю Крыма, который собирал данные об армии РФ через уличные видеокамеры и передавал информацию украинской разведке... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Суд оставил без изменения приговор жителю Крыма, который собирал данные об армии РФ через уличные видеокамеры и передавал информацию украинской разведке. Мужчина проведет в колонии строгого режима 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда России."Жалобу на приговор жителя Крыма рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам. Верховный суд России оставил приговор без изменения", – сказано в сообщении.Отмечается, что житель Крыма посредством установки уличных видеокамер собирал и передавал сотруднику главного управления разведки Министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники Вооруженных сил Российской Федерации."Суд признал мужчину виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде семнадцати лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену.
Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева

Суд приговорил крымчанина к 17 годам за шпионаж в пользу украинской разведки

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Суд оставил без изменения приговор жителю Крыма, который собирал данные об армии РФ через уличные видеокамеры и передавал информацию украинской разведке. Мужчина проведет в колонии строгого режима 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда России.
"Жалобу на приговор жителя Крыма рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам. Верховный суд России оставил приговор без изменения", – сказано в сообщении.
Отмечается, что житель Крыма посредством установки уличных видеокамер собирал и передавал сотруднику главного управления разведки Министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники Вооруженных сил Российской Федерации.
"Суд признал мужчину виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде семнадцати лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену.
