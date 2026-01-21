https://crimea.ria.ru/20260121/krymchanin-syadet-na-17-let-za-sbor-dannykh-o-rossiyskikh-voennykh-dlya-kieva-1152565034.html

Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева

Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Крымчанин сядет на 17 лет за сбор данных о российских военных для Киева

Суд оставил без изменения приговор жителю Крыма, который собирал данные об армии РФ через уличные видеокамеры и передавал информацию украинской разведке... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T10:36

2026-01-21T10:36

2026-01-21T10:36

верховный суд россии

приговор

крым

шпионаж

главное управление разведки украины (гур)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142303132_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae3979fc5c689db8350a8ecf07d436aa.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Суд оставил без изменения приговор жителю Крыма, который собирал данные об армии РФ через уличные видеокамеры и передавал информацию украинской разведке. Мужчина проведет в колонии строгого режима 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда России."Жалобу на приговор жителя Крыма рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам. Верховный суд России оставил приговор без изменения", – сказано в сообщении.Отмечается, что житель Крыма посредством установки уличных видеокамер собирал и передавал сотруднику главного управления разведки Министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и перемещениях личного состава и техники Вооруженных сил Российской Федерации."Суд признал мужчину виновным в шпионаже и назначил ему наказание в виде семнадцати лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", – добавили в сообщении.Ранее сообщалось, что в Крыму 34-летнего жителя Акимовского района Запорожской области приговорили к 15 годам колонии строгого режима за шпионаж и госизмену. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала жительницу Донецка за шпионаж и призывы к терроризмуЖитель Запорожской области работал на Киев и получил 12 лет за шпионажКрымчанин сядет на 5 лет за призывы к убийству российских политиков

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховный суд россии, приговор, крым, шпионаж, главное управление разведки украины (гур), новости