Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов рублей – минтранс
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крым в этом году закупит новые автобусы на сумму 400 миллионов рублей для обеспечения работы внутригородского общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
"В этом году у нас также анонсированная закупка автобусов. Количество сейчас не могу сказать, потому что каждый день происходит разница в цене. На данный момент сумма – не менее 400 миллионов рублей на обновление подвижного состава", – сказал министр.
Также он сообщил о распределении уже приобретенного подвижного состава между городами. По словам Козловского, часть автобусов остается в Симферополе, часть переправят в Симферопольский район, Керчь и Евпаторию.
"Мы смотрим по загруженности и выбираем локации, где автобусы среднего класса уже не справляются. Там, где у нас строятся новые жилищные комплексы или поселки, требуется уже замена на более вместительные автобусы. Поэтому мы там либо доставляли рейсы, либо делали замену автобусов среднего класса на больший, чтобы увеличить перевозку пассажиров", – пояснил он.
За 11 лет Крым получил 1017 новых автобусов и троллейбусов отечественного производства. Сейчас на крымских маршрутах задействовано более 2,1 тысяч единиц транспорта, сообщал ранее глава региона Серей Аксенов.
