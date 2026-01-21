https://crimea.ria.ru/20260121/krym-zakupit-novye-avtobusy-dlya-gorodskikh-perevozok-na-400-millionov-1152579940.html

Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крым в этом году закупит новые автобусы на сумму 400 миллионов рублей для обеспечения работы внутригородского общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.Также он сообщил о распределении уже приобретенного подвижного состава между городами. По словам Козловского, часть автобусов остается в Симферополе, часть переправят в Симферопольский район, Керчь и Евпаторию.За 11 лет Крым получил 1017 новых автобусов и троллейбусов отечественного производства. Сейчас на крымских маршрутах задействовано более 2,1 тысяч единиц транспорта, сообщал ранее глава региона Серей Аксенов.Полный эфир с министром транспорта РК Арсением Козловским слушайте в 16.30 на радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запустят в КрымуВ Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспортеКак работает первый в России беспилотный пассажирский транспорт

