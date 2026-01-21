Рейтинг@Mail.ru
Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов - РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крым в этом году закупит новые автобусы на сумму 400 миллионов рублей для обеспечения работы внутригородского общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.Также он сообщил о распределении уже приобретенного подвижного состава между городами. По словам Козловского, часть автобусов остается в Симферополе, часть переправят в Симферопольский район, Керчь и Евпаторию.За 11 лет Крым получил 1017 новых автобусов и троллейбусов отечественного производства. Сейчас на крымских маршрутах задействовано более 2,1 тысяч единиц транспорта, сообщал ранее глава региона Серей Аксенов.Полный эфир с министром транспорта РК Арсением Козловским слушайте в 16.30 на радио "Спутник в Крыму".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два новых автобусных маршрута запустят в КрымуВ Симферополе полиция взялась за безбилетников в общественном транспортеКак работает первый в России беспилотный пассажирский транспорт
крым, минтранс крыма, автобус, общественный транспорт, транспорт, городская среда, логистика, арсений козловский, новости крыма
Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов

Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионов рублей – минтранс

16:21 21.01.2026
 
© РИА Новости КрымПроспект Кирова в Симферополе
Проспект Кирова в Симферополе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Крым в этом году закупит новые автобусы на сумму 400 миллионов рублей для обеспечения работы внутригородского общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр транспорта Крыма Арсений Козловский.
"В этом году у нас также анонсированная закупка автобусов. Количество сейчас не могу сказать, потому что каждый день происходит разница в цене. На данный момент сумма – не менее 400 миллионов рублей на обновление подвижного состава", – сказал министр.
Также он сообщил о распределении уже приобретенного подвижного состава между городами. По словам Козловского, часть автобусов остается в Симферополе, часть переправят в Симферопольский район, Керчь и Евпаторию.
"Мы смотрим по загруженности и выбираем локации, где автобусы среднего класса уже не справляются. Там, где у нас строятся новые жилищные комплексы или поселки, требуется уже замена на более вместительные автобусы. Поэтому мы там либо доставляли рейсы, либо делали замену автобусов среднего класса на больший, чтобы увеличить перевозку пассажиров", – пояснил он.
За 11 лет Крым получил 1017 новых автобусов и троллейбусов отечественного производства. Сейчас на крымских маршрутах задействовано более 2,1 тысяч единиц транспорта, сообщал ранее глава региона Серей Аксенов.
Полный эфир с министром транспорта РК Арсением Козловским слушайте в 16.30 на радио "Спутник в Крыму".
Радио "Спутник в Крыму"КрымМинтранс КрымаАвтобусОбщественный транспортТранспортГородская средаЛогистикаАрсений КозловскийНовости Крыма
 
