Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году
Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году
Розничные клиенты ВТБ в 2025 году совершили более 13 миллионов трансграничных переводов в зарубежные страны - в 6 раз больше, чем за предыдущий год, сообщает... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Розничные клиенты ВТБ в 2025 году совершили более 13 миллионов трансграничных переводов в зарубежные страны - в 6 раз больше, чем за предыдущий год, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что в 2026 году ВТБ планирует удвоить объем трансграничных переводов розничных клиентов."По итогам прошлого года видим растущий спрос на переводы за рубеж, поэтому продолжим развивать не только исходящие, но и входящие переводы для наших клиентов. Стабильная динамика операций поддерживает популярность таких решений. В этом году особое внимание уделим расчетам физлиц в Китае и сервису оплаты товаров по QR-коду за рубежом. Все это позволит нам нарастить объем трансграничных переводов розничных клиентов вдвое в этом году", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.Чаще всего клиенты ВТБ переводили в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Белоруссию, Китай и Казахстан, сообщили в банке. Средний чек операции составил 22 тысячи рублей, каждый клиент в среднем совершает четыре операции в месяц.ВТБ также активно расширяет возможности по оплате товаров по QR-коду за рубежом. Сейчас сервис доступен розничным клиентам банка в трех странах: Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане. С момента запуска клиенты совершили свыше 36 тысяч оплат на сумму более 142 миллионов рублей.
втб, банк, финансы, новости

Клиенты ВТБ совершили в 6 раз больше переводов за рубеж в 2025 году

10:55 21.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Розничные клиенты ВТБ в 2025 году совершили более 13 миллионов трансграничных переводов в зарубежные страны - в 6 раз больше, чем за предыдущий год, сообщает пресс-служба банка.
"По итогам 2025 года розничные клиенты ВТБ совершили более 13 миллионов трансграничных переводов в зарубежные страны - в 6 раз больше, чем за предыдущий год. Общий объем операций превысил 294 миллиарда рублей и вырос в 5,8 раза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2026 году ВТБ планирует удвоить объем трансграничных переводов розничных клиентов.
"По итогам прошлого года видим растущий спрос на переводы за рубеж, поэтому продолжим развивать не только исходящие, но и входящие переводы для наших клиентов. Стабильная динамика операций поддерживает популярность таких решений. В этом году особое внимание уделим расчетам физлиц в Китае и сервису оплаты товаров по QR-коду за рубежом. Все это позволит нам нарастить объем трансграничных переводов розничных клиентов вдвое в этом году", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
Чаще всего клиенты ВТБ переводили в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Белоруссию, Китай и Казахстан, сообщили в банке. Средний чек операции составил 22 тысячи рублей, каждый клиент в среднем совершает четыре операции в месяц.
ВТБ также активно расширяет возможности по оплате товаров по QR-коду за рубежом. Сейчас сервис доступен розничным клиентам банка в трех странах: Вьетнаме, Киргизии и Таджикистане. С момента запуска клиенты совершили свыше 36 тысяч оплат на сумму более 142 миллионов рублей.
