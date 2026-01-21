https://crimea.ria.ru/20260121/kiev-na-grani-katastrofy--klichko-1152561986.html

Киев на грани катастрофы – Кличко

Киев на грани катастрофы – Кличко

В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times.

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы.В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризисаЖгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в КиевеКонфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины

