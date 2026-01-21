Рейтинг@Mail.ru
В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times. РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times.В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы.В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.
Киев на грани катастрофы – Кличко

Киев в критической ситуации и находится на грани катастрофы – Кличко

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В столице Украины критическая ситуация, город находится на грани катастрофы, заявил мэр Виталий Кличко в интервью британской газете Times.

"Ситуация с основными коммунальными услугами – отоплением, водоснабжением, электричеством – критическая. В настоящее время 5600 многоквартирных домов остаются без отопления", – цитируют Кличко РИА Новости.

В Киеве сложилась самая сложная за четыре года обстановка – город без света и тепла, жителям отключают электричество до десяти и более часов и аварийные отключения будут продолжаться, заявил ранее мэр украинской столицы.
В энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании YASNO (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что жителям Украины могут отключать свет более чем на 16 часов в сутки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Рычать по утрам: глава МВФ дала совет украинцам на фоне энергокризиса
Жгут новогодние елки и греются у костров: обстановка с отоплением в Киеве
Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти Украины
 
Лента новостейМолния