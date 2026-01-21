https://crimea.ria.ru/20260121/khochet-stat-kak-putin-medvedev-raskryl-zamysel-trampa-1152565192.html
Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
Американский лидер Дональд Трамп стремится расширить территорию Штатов за счет Гренландии и войти в историю, чтобы стать как президент России Владимир Путин,... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп стремится расширить территорию Штатов за счет Гренландии и войти в историю, чтобы стать как президент России Владимир Путин, однако последнее невозможно. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.При это он подчеркивает, что последнее невозможно: в ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми."Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить", – констатировал зампред Совбеза.При этом, по его мнению, в рамках мероприятия в Давосе Европа попытается убедить Трампа принять полную опеку над островом, но оставить его в формальной собственности Датского королевства. Этого американскому лидеру будет мало, убежден Медведев. Однако пока не ясно, какую цену президент США готов заплатить за Гренландию в составе Штатов.Если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию к Америке, это будет ошеломляющим событием мирового масштаба. В целом же попытка аннексии острова Штатами – это глобальное противостояние США с Китаем, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:План по восстановлению Украины не подписали из-за ГренландииТрамп не улетел в Давос с первого раза и угрожает ЕвропеВопросы безопасности: Лавров сравнил Крым и Гренландию
Новости
Хочет стать как Путин: Медведев раскрыл замысел Трампа
Медведев: Трамп – не Путин и Гренландия – не новые регионы РФ
10:42 21.01.2026 (обновлено: 11:16 21.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Американский лидер Дональд Трамп стремится расширить территорию Штатов за счет Гренландии и войти в историю, чтобы стать как президент России Владимир Путин, однако последнее невозможно. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Ему (Трампу – ред.) нужно закрасить на картах мира остров в звездно-полосатый колер – уже и карта им опубликована, включая Канаду с Венесуэлой, и встать в один ряд с отцами-основателями (США – ред.). Хочется навечно остаться в истории. И одновременно стать как Президент России", – написал Медведев в своем Telegram-канале.
При это он подчеркивает, что последнее невозможно: в ходе СВО и в результате референдумов Россия вернула себе именно свои земли, которые веками входили в ее состав, вместе со своими людьми.
"Гренландия – совсем не то. Она никогда не была напрямую связана со Штатами, хотя те и пытались ее несколько раз купить", – констатировал зампред Совбеза.
При этом, по его мнению, в рамках мероприятия в Давосе Европа попытается убедить Трампа принять полную опеку над островом, но оставить его в формальной собственности Датского королевства. Этого американскому лидеру будет мало, убежден Медведев. Однако пока не ясно, какую цену президент США готов заплатить за Гренландию в составе Штатов.
"Ликвидация НАТО – это вам не похищение иностранного лидера, преданного своими соратниками в ослабленной стране. И, наконец, позволят ли Трампу сделать это", – подытожил Медведев.
Если президент США Дональд Трамп присоединит Гренландию к Америке, это будет ошеломляющим событием мирового масштаба
. В целом же попытка аннексии острова Штатами – это глобальное противостояние США с Китаем, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
