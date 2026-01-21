Рейтинг@Mail.ru
Как получить выплату при аварии из-за гололеда - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Как получить выплату при аварии из-за гололеда
Как получить выплату при аварии из-за гололеда - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Как получить выплату при аварии из-за гололеда
Если причиной ДТП стала гололедица или яма на дороге, есть все основания требовать компенсацию от обслуживающей этот дорожный участок организации. Об этом в... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T09:38
2026-01-21T09:38
совет эксперта
радио "спутник в крыму"
общество
крымская погода
погода в крыму
дтп
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Если причиной ДТП стала гололедица или яма на дороге, есть все основания требовать компенсацию от обслуживающей этот дорожный участок организации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал юрист Евгений Куликов.Прежде всего необходимо вызвать сотрудников ДПС и проконтролировать правильность составления протокола, отмечает он.Если вы угодили в дорожную яму, повредили авто или получили травму, возможность получения компенсации будет зависеть от размера поврежденного участка дорожного полотна.В случае, если обслуживающая организация откажется возмещать ущерб в досудебном порядке, придется обратиться в суд. По данным Куликова, шансы на успех в суде в этом случае достаточно велики.В Крыму установилась холодная погода. В среду после ночных заморозков в регионе ожидается оттепель, а к вечеру столбики термометров снова опустятся до минусовых отметок, что может стать причиной образования гололеда.
Как получить выплату при аварии из-за гололеда

Как получить выплату при ДТП в гололед – юрист перечислил условия

09:38 21.01.2026
 
© МЧС РоссииГололед
Гололед
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Если причиной ДТП стала гололедица или яма на дороге, есть все основания требовать компенсацию от обслуживающей этот дорожный участок организации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал юрист Евгений Куликов.
Прежде всего необходимо вызвать сотрудников ДПС и проконтролировать правильность составления протокола, отмечает он.

"Все будет зависеть от того, как будет оформлен материал, должны быть указаны все внешние факторы. Например, гололед на дороге, из-за которого вы въехали в ограждение, является основанием предъявлять требования, поскольку состояние дорог – задача служб, обслуживающих эту дорогу", – объяснил эксперт.

Если вы угодили в дорожную яму, повредили авто или получили травму, возможность получения компенсации будет зависеть от размера поврежденного участка дорожного полотна.

"Яма измеряется в сантиметрах – если она превышает допустимые пределы, то есть порядок, по которому также необходимо вызвать экипаж ДПС, вам составят справку о ДТП, укажут повреждения. Вы пойдете к оценщику или в страховую компанию, которая оценит размер ущерба", – перечислил необходимые шаги гость студии.

В случае, если обслуживающая организация откажется возмещать ущерб в досудебном порядке, придется обратиться в суд. По данным Куликова, шансы на успех в суде в этом случае достаточно велики.
В Крыму установилась холодная погода. В среду после ночных заморозков в регионе ожидается оттепель, а к вечеру столбики термометров снова опустятся до минусовых отметок, что может стать причиной образования гололеда.
