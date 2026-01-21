https://crimea.ria.ru/20260121/kak-poluchit-vyplatu-pri-avarii-iz-za-gololeda-1152533477.html

Как получить выплату при аварии из-за гололеда

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Если причиной ДТП стала гололедица или яма на дороге, есть все основания требовать компенсацию от обслуживающей этот дорожный участок организации. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал юрист Евгений Куликов.Прежде всего необходимо вызвать сотрудников ДПС и проконтролировать правильность составления протокола, отмечает он.Если вы угодили в дорожную яму, повредили авто или получили травму, возможность получения компенсации будет зависеть от размера поврежденного участка дорожного полотна.В случае, если обслуживающая организация откажется возмещать ущерб в досудебном порядке, придется обратиться в суд. По данным Куликова, шансы на успех в суде в этом случае достаточно велики.В Крыму установилась холодная погода. В среду после ночных заморозков в регионе ожидается оттепель, а к вечеру столбики термометров снова опустятся до минусовых отметок, что может стать причиной образования гололеда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда погас свет: почему морозы оставили крымские СНТ без электричестваВ Крыму установился тонкий лед - правила безопасностиВ Крыму вдвое увеличилось число обращений в травмпункт из-за гололеда

