https://crimea.ria.ru/20260121/kabmin-prorabatyvaet-vopros-prodleniya-raboty-detskikh-sadov--putin-1152585405.html

Кабмин прорабатывает вопрос продления работы детских садов – Путин

Кабмин прорабатывает вопрос продления работы детских садов – Путин - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Кабмин прорабатывает вопрос продления работы детских садов – Путин

Правительство России прорабатывает вопрос продления работы ясельных групп в детских садах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабинетом... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T18:53

2026-01-21T18:53

2026-01-21T18:53

владимир путин (политик)

правительство россии

общество

детский сад

образование в россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111663/67/1116636730_0:0:2596:1460_1920x0_80_0_0_ffd0f47955be5f40cc6e02860a87d2a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Правительство России прорабатывает вопрос продления работы ясельных групп в детских садах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабинетом министров в среду, обсуждая обращения, поступившие главе государства в рамках Прямой линии в декабре 2025 года.Путин добавил, что россияне должны вовремя получать ключи от купленных квартир. Здесь особую роль играет системная работа с застройщиками на уровне местных и региональных властей, строительных и снабжающих организаций."Такую работу нужно вести постоянно", - указал российский лидер.Также Путин подчеркнул, что льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте. Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом."Нужно направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу на местах, своевременно заключать контракты на покупку препаратов. И, конечно, выстраивать логистику", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), правительство россии, общество, детский сад, образование в россии, новости