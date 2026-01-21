https://crimea.ria.ru/20260121/kabmin-prorabatyvaet-vopros-prodleniya-raboty-detskikh-sadov--putin-1152585405.html
Кабмин прорабатывает вопрос продления работы детских садов – Путин
2026-01-21T18:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Правительство России прорабатывает вопрос продления работы ясельных групп в детских садах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабинетом министров в среду, обсуждая обращения, поступившие главе государства в рамках Прямой линии в декабре 2025 года.Путин добавил, что россияне должны вовремя получать ключи от купленных квартир. Здесь особую роль играет системная работа с застройщиками на уровне местных и региональных властей, строительных и снабжающих организаций."Такую работу нужно вести постоянно", - указал российский лидер.Также Путин подчеркнул, что льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте. Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом."Нужно направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу на местах, своевременно заключать контракты на покупку препаратов. И, конечно, выстраивать логистику", - добавил он.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Правительство России прорабатывает вопрос продления работы ясельных групп в детских садах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с кабинетом министров в среду, обсуждая обращения, поступившие главе государства в рамках Прямой линии в декабре 2025 года.
"Были также предложения продлить работу ясельных групп в детских садах, чтобы родители могли забирать детей домой в более удобное время после своего рабочего дня. Мы обсуждали эти вопросы и с председателем правительства после прямой линии, и с вице-премьером, курирующим эти вопросы. Правительство прорабатывает и эти, и другие инициативы. Поручения на этот счет тоже давались", - сказал глава государства.
Путин добавил, что россияне должны вовремя получать ключи от купленных квартир. Здесь особую роль играет системная работа с застройщиками на уровне местных и региональных властей, строительных и снабжающих организаций.
"Такую работу нужно вести постоянно", - указал российский лидер.
Также Путин подчеркнул, что льготные лекарства должны быть доступны в каждом регионе и населенном пункте. Это социальные обязательства государства, и их нужно выполнять должным образом.
"Нужно направлять финансовые средства в регионы, налаживать работу на местах, своевременно заключать контракты на покупку препаратов. И, конечно, выстраивать логистику", - добавил он.
