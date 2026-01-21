Рейтинг@Mail.ru
"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО - РИА Новости Крым, 21.01.2026
"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО
"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО
Скорое появление у Украины высокоэффективной системы ПВО на основе искусственного интеллекта, благодаря которой киевский режим сможет "воевать сколь угодно... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Скорое появление у Украины высокоэффективной системы ПВО на основе искусственного интеллекта, благодаря которой киевский режим сможет "воевать сколь угодно долго", является как минимум преувеличением. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Ранее американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников киевского режима, что в ближайшие месяцы Украина развернет новое поколение отечественных перехватчиков ПВО на базе искусственного интеллекта, что позволит защитить города от российских ударов и вести войну "сколь угодно долго". Соответствующую платформу разрабатывает американская компания Palantir. Планируется, что новая система появится у Украины через полгода.Он отметил, что украинский конфликт давно вошел в стадию насыщения, когда какое-либо новое оружие лишь добавляет несколько штрихов к общей картине происходящего, но не изменяет в целом стратегическую обстановку. А она сейчас определяется тем, что Россия уже в чистую переигрывает связку Украина-Запад в вопросе борьбы за украинское небо, указал эксперт.Кроме того, подчеркнул аналитик, борьба на истощение, которая сейчас уже явно идет с перевесом России, задает еще один крайне неприятный для украинской стороны процесс – уничтожение военно-промышленного потенциала киевского режима. Помимо того, что он подвергается прямому уничтожению, он еще лишается энергоснабжения."У Российской Федерации есть четкий план по лишению украинского ВПК стабильного энергоснабжения, что будет делать невозможным какое-то производство на Украине таких современных видов оружия, как зенитные дроны или зенитные управляемые ракеты. Украина не может восполнять постоянно свои арсеналы средств ПВО, в то время как Россия последовательно наращивает мощность, точность и эффективность массированных огневых ударов", - убежден военный эксперт.Как недавно заявлял новый министр обороны Украины Михаил Федоров, эффективность украинских средств ПВО снизилась почти вдвое – с 60 с лишним процентов до 36%, напомнил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти УкраиныВ энергетике Украине вводят режим чрезвычайной ситуацииУдар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод
"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО

Военный эксперт усомнился в появлении у Украины системы ПВО на искусственном интеллекте

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Скорое появление у Украины высокоэффективной системы ПВО на основе искусственного интеллекта, благодаря которой киевский режим сможет "воевать сколь угодно долго", является как минимум преувеличением. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Ранее американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников киевского режима, что в ближайшие месяцы Украина развернет новое поколение отечественных перехватчиков ПВО на базе искусственного интеллекта, что позволит защитить города от российских ударов и вести войну "сколь угодно долго". Соответствующую платформу разрабатывает американская компания Palantir. Планируется, что новая система появится у Украины через полгода.
"Это как минимум преувеличение. Вопрос интеллектуального насыщения систем ПВО – это отнюдь не детище искусственного интеллекта, а длительный процесс, который идет уже несколько десятилетий. И никто сейчас не ждет каких-то удивительных прорывов, "серебряных пуль", которыми можно достичь перелома в конфликте", – сказал Анпилогов.
Он отметил, что украинский конфликт давно вошел в стадию насыщения, когда какое-либо новое оружие лишь добавляет несколько штрихов к общей картине происходящего, но не изменяет в целом стратегическую обстановку. А она сейчас определяется тем, что Россия уже в чистую переигрывает связку Украина-Запад в вопросе борьбы за украинское небо, указал эксперт.

"При этом все варианты, которые были в распоряжении как самой Украины, так и западных союзников, либо исчерпаны, либо близки к исчерпанию. Нет уже и ракет ПВО для систем Patriot, нет возможности поставлять другие виды зенитных управляемых ракет, уже на пределе исчерпания адаптация советских пусковых установок под западные ракеты – так называемые FrankenSAM", – добавил Анпилогов.

Кроме того, подчеркнул аналитик, борьба на истощение, которая сейчас уже явно идет с перевесом России, задает еще один крайне неприятный для украинской стороны процесс – уничтожение военно-промышленного потенциала киевского режима. Помимо того, что он подвергается прямому уничтожению, он еще лишается энергоснабжения.
"У Российской Федерации есть четкий план по лишению украинского ВПК стабильного энергоснабжения, что будет делать невозможным какое-то производство на Украине таких современных видов оружия, как зенитные дроны или зенитные управляемые ракеты. Украина не может восполнять постоянно свои арсеналы средств ПВО, в то время как Россия последовательно наращивает мощность, точность и эффективность массированных огневых ударов", - убежден военный эксперт.
Как недавно заявлял новый министр обороны Украины Михаил Федоров, эффективность украинских средств ПВО снизилась почти вдвое – с 60 с лишним процентов до 36%, напомнил эксперт.
"Для Украины это означает катастрофу. Потому что если из трех ракет две долетают до цели, это означает, что вы будете терять и промышленность, и энергетику, и, конечно, предприятия военно-промышленного комплекса, которые как раз и должны восполнять постоянно вот эти недостающие средства ПВО, в которых сейчас отчаянно Украина нуждается", - заключил Анпилогов.
