"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО

Скорое появление у Украины высокоэффективной системы ПВО на основе искусственного интеллекта, благодаря которой киевский режим сможет "воевать сколь угодно...

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Скорое появление у Украины высокоэффективной системы ПВО на основе искусственного интеллекта, благодаря которой киевский режим сможет "воевать сколь угодно долго", является как минимум преувеличением. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Ранее американская газета The Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников киевского режима, что в ближайшие месяцы Украина развернет новое поколение отечественных перехватчиков ПВО на базе искусственного интеллекта, что позволит защитить города от российских ударов и вести войну "сколь угодно долго". Соответствующую платформу разрабатывает американская компания Palantir. Планируется, что новая система появится у Украины через полгода.Он отметил, что украинский конфликт давно вошел в стадию насыщения, когда какое-либо новое оружие лишь добавляет несколько штрихов к общей картине происходящего, но не изменяет в целом стратегическую обстановку. А она сейчас определяется тем, что Россия уже в чистую переигрывает связку Украина-Запад в вопросе борьбы за украинское небо, указал эксперт.Кроме того, подчеркнул аналитик, борьба на истощение, которая сейчас уже явно идет с перевесом России, задает еще один крайне неприятный для украинской стороны процесс – уничтожение военно-промышленного потенциала киевского режима. Помимо того, что он подвергается прямому уничтожению, он еще лишается энергоснабжения."У Российской Федерации есть четкий план по лишению украинского ВПК стабильного энергоснабжения, что будет делать невозможным какое-то производство на Украине таких современных видов оружия, как зенитные дроны или зенитные управляемые ракеты. Украина не может восполнять постоянно свои арсеналы средств ПВО, в то время как Россия последовательно наращивает мощность, точность и эффективность массированных огневых ударов", - убежден военный эксперт.Как недавно заявлял новый министр обороны Украины Михаил Федоров, эффективность украинских средств ПВО снизилась почти вдвое – с 60 с лишним процентов до 36%, напомнил эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфликт Зеленского и Кличко: что происходит во власти УкраиныВ энергетике Украине вводят режим чрезвычайной ситуацииУдар "Орешника" вывел из строя Львовский авиационно-ремонтный завод

