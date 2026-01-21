https://crimea.ria.ru/20260121/inflyatsiya-v-rossii-v-2025-godu-stala-samoy-nizkoy-za-pyat-let-1152585917.html

Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет

Годовая инфляция в России в декабре 2025 года уменьшилась до 5,59%. Этот показатель стал самым низким с 2020 года, сообщается в материалах Банка России. РИА Новости Крым, 21.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в России в декабре 2025 года уменьшилась до 5,59%. Этот показатель стал самым низким с 2020 года, сообщается в материалах Банка России.Благодаря этой тенденции заметно сократились и годовые приросты цен на продовольственные и непродовольственные товары. Так, на 20% подешевели яйца, на 6,4% - сахар, цены на макароны и крупы снизились на 0,9%. Кроме того, по сравнению с декабрем 2024 года в цене упали овощи и фрукты на 8,8%, сливочное масло – на 3,0%. В непродовольственном сегменте за год снизились цены на телерадиотовары (-8,5%), средства связи (-7,1%), персональные компьютеры (-5,4%), электротовары и бытовые приборы (-5,0%), инструменты и оборудование (-3,2%), обувь (-1,2%), а также легковые автомобили (-0,8%).По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

