Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет
https://crimea.ria.ru/20260121/inflyatsiya-v-rossii-v-2025-godu-stala-samoy-nizkoy-za-pyat-let-1152585917.html
Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет
Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет
Годовая инфляция в России в декабре 2025 года уменьшилась до 5,59%. Этот показатель стал самым низким с 2020 года, сообщается в материалах Банка России. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T19:39
2026-01-21T19:39
россия
центробанк рф
банк россии
инфляция
экономика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/1c/1122778605_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_88f09b033bd47f08a4d97362d40a9a87.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в России в декабре 2025 года уменьшилась до 5,59%. Этот показатель стал самым низким с 2020 года, сообщается в материалах Банка России.Благодаря этой тенденции заметно сократились и годовые приросты цен на продовольственные и непродовольственные товары. Так, на 20% подешевели яйца, на 6,4% - сахар, цены на макароны и крупы снизились на 0,9%. Кроме того, по сравнению с декабрем 2024 года в цене упали овощи и фрукты на 8,8%, сливочное масло – на 3,0%. В непродовольственном сегменте за год снизились цены на телерадиотовары (-8,5%), средства связи (-7,1%), персональные компьютеры (-5,4%), электротовары и бытовые приборы (-5,0%), инструменты и оборудование (-3,2%), обувь (-1,2%), а также легковые автомобили (-0,8%).По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.
россия
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
россия, центробанк рф, банк россии, инфляция, экономика, новости
Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет

Инфляция в России за 2025 год стала самой низкой с 2020 года – Центробанк

19:39 21.01.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Годовая инфляция в России в декабре 2025 года уменьшилась до 5,59%. Этот показатель стал самым низким с 2020 года, сообщается в материалах Банка России.

"Инфляция за 2025 год стала самой низкой за год с 2020 года... Годовая инфляция в 2025 году составила 5,6% по сравнению с 9,5% годом ранее", - говорится в сообщении.

Благодаря этой тенденции заметно сократились и годовые приросты цен на продовольственные и непродовольственные товары. Так, на 20% подешевели яйца, на 6,4% - сахар, цены на макароны и крупы снизились на 0,9%. Кроме того, по сравнению с декабрем 2024 года в цене упали овощи и фрукты на 8,8%, сливочное масло – на 3,0%.
В непродовольственном сегменте за год снизились цены на телерадиотовары (-8,5%), средства связи (-7,1%), персональные компьютеры (-5,4%), электротовары и бытовые приборы (-5,0%), инструменты и оборудование (-3,2%), обувь (-1,2%), а также легковые автомобили (-0,8%).
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-5% в 2026 году. В 2027 году и далее ЦБ будет удерживать годовую инфляцию на цели, вблизи 4%.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели", - акцентировали в ЦБ.

РоссияЦентробанк РФБанк РоссииИнфляцияЭкономикаНовости
 
