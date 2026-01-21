https://crimea.ria.ru/20260121/fragmenty-tela-obnaruzheny-v-zavalakh-na-meste-udara-vsu-v-adygee-1152585764.html
Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее
Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее
Фрагменты человеческого тела обнаружены при разборе завалов на месте удара ВСУ в Адыгее. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T19:22
2026-01-21T19:22
2026-01-21T19:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Фрагменты человеческого тела обнаружены при разборе завалов на месте удара ВСУ в Адыгее. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань. Всего пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. Двое находятся в реанимации. Состояние всех пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
