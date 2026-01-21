Рейтинг@Mail.ru
Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее
Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее
Фрагменты человеческого тела обнаружены при разборе завалов на месте удара ВСУ в Адыгее. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T19:22
2026-01-21T19:22
новости
республика адыгея
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152560378_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_be7940cb7ae106bda994e5d0b2e30300.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Фрагменты человеческого тела обнаружены при разборе завалов на месте удара ВСУ в Адыгее. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань. Всего пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. Двое находятся в реанимации. Состояние всех пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
новости, республика адыгея, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее

В Адыгее при разборе завалов после удара ВСУ обнаружены фрагменты человеческого тела

19:22 21.01.2026
 
© Глава Республики АдыгеяАтака БПЛА на Адыгею
Атака БПЛА на Адыгею
© Глава Республики Адыгея
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Фрагменты человеческого тела обнаружены при разборе завалов на месте удара ВСУ в Адыгее. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
"При разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Для установления их принадлежности, а также количества погибших, назначены специальные генетические экспертизы", - написал он в своем Telegram-канале.
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань. Всего пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. Двое находятся в реанимации. Состояние всех пострадавших стабильное, угрозы их жизни нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости Республика Адыгея Атаки ВСУ Обстрелы ВСУ ВСУ (Вооруженные силы Украины) Происшествия
 
Заголовок открываемого материала