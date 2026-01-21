https://crimea.ria.ru/20260121/evropa-razrushaet-sama-sebya--tramp-1152582182.html

Европа разрушает сама себя – Трамп

Европа разрушает сама себя – Трамп - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Европа разрушает сама себя – Трамп

Европа движется в неверном направлении, идя по пути неконтролируемой миграции и бесконечного импорта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T17:23

2026-01-21T17:23

2026-01-21T17:44

дональд трамп

политика

сша

европейский союз (ес)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/05/1150669841_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2844a95bdb023429b536e6f65f9d1b1c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Европа движется в неверном направлении, идя по пути неконтролируемой миграции и бесконечного импорта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.По словам Трампа, "некоторые места в Европе уже не узнать" в худшем смысле этого слова.Как указал президент США, мир сталкивается с разрушительными последствиями экономической и миграционной политики, которых прежде не было."Такие вопросы как энергетика, миграция и экономический рост должны быть в центре внимания тех, кто хочет видеть сильный и единый Запад, Европа и эти страны должны делать свое дело. Они должны избавиться от культуры, которую создали за последние десять лет. Это ужасно, то, что они с собой делают. Они разрушают сами себя", - подчеркнул глава Белого дома.По его словам, США "хотят сильных союзников, а не серьезно ослабленных", хотят, чтобы "Европа была сильной".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260121/ssha-nachnut-peregovory-o-pokupke-grenlandii--tramp-1152582355.html

https://crimea.ria.ru/20260121/tramp-zayavil-o-planakh-vstretitsya-s-zelenskim-v-davose-1152583161.html

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, политика, сша, европейский союз (ес), новости