Европа разрушает сама себя – Трамп - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Европа разрушает сама себя – Трамп
Европа разрушает сама себя – Трамп - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Европа разрушает сама себя – Трамп
Европа движется в неверном направлении, идя по пути неконтролируемой миграции и бесконечного импорта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Европа движется в неверном направлении, идя по пути неконтролируемой миграции и бесконечного импорта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.По словам Трампа, "некоторые места в Европе уже не узнать" в худшем смысле этого слова.Как указал президент США, мир сталкивается с разрушительными последствиями экономической и миграционной политики, которых прежде не было."Такие вопросы как энергетика, миграция и экономический рост должны быть в центре внимания тех, кто хочет видеть сильный и единый Запад, Европа и эти страны должны делать свое дело. Они должны избавиться от культуры, которую создали за последние десять лет. Это ужасно, то, что они с собой делают. Они разрушают сами себя", - подчеркнул глава Белого дома.По его словам, США "хотят сильных союзников, а не серьезно ослабленных", хотят, чтобы "Европа была сильной".
РИА Новости Крым
Европа разрушает сама себя – Трамп

Европа движется в неправильном направлении – Трамп

17:23 21.01.2026 (обновлено: 17:44 21.01.2026)
 
© AP Photo Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© AP Photo Mark Schiefelbein
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Европа движется в неверном направлении, идя по пути неконтролируемой миграции и бесконечного импорта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"Я люблю Европу, и я хочу видеть, чтобы у Европы все было хорошо, но она не двигается в правильном направлении", – сказал американский лидер.
По словам Трампа, "некоторые места в Европе уже не узнать" в худшем смысле этого слова.
Как указал президент США, мир сталкивается с разрушительными последствиями экономической и миграционной политики, которых прежде не было.
"Такие вопросы как энергетика, миграция и экономический рост должны быть в центре внимания тех, кто хочет видеть сильный и единый Запад, Европа и эти страны должны делать свое дело. Они должны избавиться от культуры, которую создали за последние десять лет. Это ужасно, то, что они с собой делают. Они разрушают сами себя", - подчеркнул глава Белого дома.
По его словам, США "хотят сильных союзников, а не серьезно ослабленных", хотят, чтобы "Европа была сильной".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дональд ТрампПолитикаСШАЕвропейский Союз (ЕС)Новости
 
