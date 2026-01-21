https://crimea.ria.ru/20260121/esche-52-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-kubanyu-za-dva-chasa-1152587624.html

Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа

Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и Краснодарский край. За два часа над югом России сбили еще 52 вражеских БПЛА, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и Краснодарский край. За два часа над югом России сбили еще 52 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны. Удары были отражены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.Это уже не первая за день попытка ВСУ атаковать Крым. В течение дня над полуостровом сбили два дрона, над Черным морем – четыре и 21 БПЛА уничтожили над Азовским морем. Кроме того, были отражены попытки воздушной атаки на Курскую, Брянскую области, а также на Кубань и Татарстан. В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань. Всего пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. Двое находятся в реанимации. К вечеру среды глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Личность погибшего устанавливается. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

