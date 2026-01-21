Рейтинг@Mail.ru
Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/esche-52-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-krymom-i-kubanyu-za-dva-chasa-1152587624.html
Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа
Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и Краснодарский край. За два часа над югом России сбили еще 52 вражеских БПЛА, сообщили в... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T20:47
2026-01-21T20:55
министерство обороны рф
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
пво
атаки всу
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_5237d364869ba980945d14e31367693e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и Краснодарский край. За два часа над югом России сбили еще 52 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны. Удары были отражены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.Это уже не первая за день попытка ВСУ атаковать Крым. В течение дня над полуостровом сбили два дрона, над Черным морем – четыре и 21 БПЛА уничтожили над Азовским морем. Кроме того, были отражены попытки воздушной атаки на Курскую, Брянскую области, а также на Кубань и Татарстан. В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань. Всего пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. Двое находятся в реанимации. К вечеру среды глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Личность погибшего устанавливается. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150912351_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62988ecbd3f08ca4e67bdd7bdf6fc977.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, крым, черное море, азовское море, краснодарский край, пво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости крыма, срочные новости крыма
Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа

Над Крымом и Краснодарским краем за два часа сбили еще 52 беспилотника ВСУ

20:47 21.01.2026 (обновлено: 20:55 21.01.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым и Краснодарский край. За два часа над югом России сбили еще 52 вражеских БПЛА, сообщили в Минобороны.
Удары были отражены в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 36 – над акваторией Азовского моря, восемь – над акваторией Черного моря и по четыре над территорией Республики Крым и Краснодарским краем", - сказано в сообщении.
Это уже не первая за день попытка ВСУ атаковать Крым. В течение дня над полуостровом сбили два дрона, над Черным морем – четыре и 21 БПЛА уничтожили над Азовским морем. Кроме того, были отражены попытки воздушной атаки на Курскую, Брянскую области, а также на Кубань и Татарстан.
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань. Всего пострадали 13 человек, 9 из них госпитализированы. Двое находятся в реанимации. К вечеру среды глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Личность погибшего устанавливается.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФКрымЧерное мореАзовское мореКраснодарский крайПВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:58Союз меча и орала: что роднит "Совет мира", Трампа и Украину
20:47Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа
20:43На Украине обсуждают отставку Сырского за "совковый" подход к армии – СМИ
20:22Рейд в Севастополе открыт после пяти часов простоя
20:13В Севастопольском фонде "Защитники Отечества" подвел итоги 2025 года
19:54В России ввели рекордные 149 млн "квадратов" недвижимости в 2025 году
19:39Инфляция в России в 2025 году стала самой низкой за пять лет
19:22Фрагменты тела обнаружены в завалах на месте удара ВСУ в Адыгее
19:09Участники СВО должны получать выплаты без лишней волокиты – Путин
18:53Кабмин прорабатывает вопрос продления работы детских садов – Путин
18:4132 дрона ВСУ сбиты над Крымом и другими регионами России
18:33Отключения света в праздники коснулись 500 тысяч россиян – Цивилев
18:21По Крымскому мосту в новогодние праздники проехали 130 тысяч авто
18:17Выступление Трампа в Давосе – главные заявления
18:10Крымский мост закрыт
18:10Трамп анонсировал строительство новых оружейных заводов в США
18:02Продажа билетов на поезд Минеральные Воды – Симферополь открыта
17:50"Интеллектуальная" ПВО у Украины: как она может повлиять на ход СВО
17:40Трамп заявил о планах встретиться с Зеленским в Давосе
17:31США начнут переговоры о покупке Гренландии – Трамп
Лента новостейМолния