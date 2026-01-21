https://crimea.ria.ru/20260121/ekspert-predrek-russkiy-bunt-na-ukraine--kakim-on-budet-i-chem-obernetsya-1152549212.html

Эксперт предрек русский бунт на Украине – каким он будет и чем обернется

Эксперт предрек русский бунт на Украине – каким он будет и чем обернется - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Эксперт предрек русский бунт на Украине – каким он будет и чем обернется

Недовольство среди украинцев на фоне энергетического кризиса нарастает и в конце концов оно может вылиться в "русские бунты". Мировоззрения на Украине они,... РИА Новости Крым, 21.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Недовольство среди украинцев на фоне энергетического кризиса нарастает и в конце концов оно может вылиться в "русские бунты". Мировоззрения на Украине они, однако, не изменят – этим займется Россия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.По его словам, украинцев очень долго и целенаправленно "учили ненавидеть", это успел заметить даже Крым, пребывая в составе Украины, не говоря уже о других регионах страны, "построенной однажды на лжи и ненависти".Со временем многие украинцы поддались пропаганде и научились ненавидеть не только Россию и русских, а вообще всех, кто вызывает у них несогласие, заметил он."И теперь, как только появляется хоть малейший повод эту ненависть реализовать, под нее попадают и артисты, и депутаты, и писатели, и простые люди", – добавил политолог.До главы киевского режима Владимира Зеленского эта ненависть тоже начала доходить, но благодаря еще работающему аппарату информационного, психологического и физического подавления эти волны гасятся, и пока успешно, сказал Самойлов."Но все это накапливается. Мы же помним, что было с Порошенко (Петр, 5-й президент Украины – ред.). Почему Зеленского-то выбрали: не его выбрали, а выбрали не Порошенко. Точно так же будет и с ним. А может, и еще жестче", – считает политолог.По мнению Самойлова, "ненависть, которую воспитывали в украинцах 30 лет подряд", выльется не только на Зеленского, но и на многих тех, кто его окружает, однако это будет чем-то вроде смуты на пике ярости.По его словам, на фоне возникшего на Украине крупного энергетического кризиса ненавистнические настроения в украинском обществе по отношению к власти усугубляются. Но сознания населения Украины ни эти настроения, ни то, во что они могут вылиться, не изменит, считает эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питаниеКогда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогнозЭтот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов

