https://crimea.ria.ru/20260121/ekspert-predrek-russkiy-bunt-na-ukraine--kakim-on-budet-i-chem-obernetsya-1152549212.html
Эксперт предрек русский бунт на Украине – каким он будет и чем обернется
Эксперт предрек русский бунт на Украине – каким он будет и чем обернется - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Эксперт предрек русский бунт на Украине – каким он будет и чем обернется
Недовольство среди украинцев на фоне энергетического кризиса нарастает и в конце концов оно может вылиться в "русские бунты". Мировоззрения на Украине они,... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T08:29
2026-01-21T08:29
2026-01-21T08:29
радио "спутник в крыму"
украина
в мире
владимир зеленский
политика
внешняя политика
энергосистема украины
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/17/1148157436_0:21:1024:597_1920x0_80_0_0_8407def70e50b6fe1d24d96422893060.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Недовольство среди украинцев на фоне энергетического кризиса нарастает и в конце концов оно может вылиться в "русские бунты". Мировоззрения на Украине они, однако, не изменят – этим займется Россия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.По его словам, украинцев очень долго и целенаправленно "учили ненавидеть", это успел заметить даже Крым, пребывая в составе Украины, не говоря уже о других регионах страны, "построенной однажды на лжи и ненависти".Со временем многие украинцы поддались пропаганде и научились ненавидеть не только Россию и русских, а вообще всех, кто вызывает у них несогласие, заметил он."И теперь, как только появляется хоть малейший повод эту ненависть реализовать, под нее попадают и артисты, и депутаты, и писатели, и простые люди", – добавил политолог.До главы киевского режима Владимира Зеленского эта ненависть тоже начала доходить, но благодаря еще работающему аппарату информационного, психологического и физического подавления эти волны гасятся, и пока успешно, сказал Самойлов."Но все это накапливается. Мы же помним, что было с Порошенко (Петр, 5-й президент Украины – ред.). Почему Зеленского-то выбрали: не его выбрали, а выбрали не Порошенко. Точно так же будет и с ним. А может, и еще жестче", – считает политолог.По мнению Самойлова, "ненависть, которую воспитывали в украинцах 30 лет подряд", выльется не только на Зеленского, но и на многих тех, кто его окружает, однако это будет чем-то вроде смуты на пике ярости.По его словам, на фоне возникшего на Украине крупного энергетического кризиса ненавистнические настроения в украинском обществе по отношению к власти усугубляются. Но сознания населения Украины ни эти настроения, ни то, во что они могут вылиться, не изменит, считает эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чернобыльская АЭС полностью потеряла внешнее питаниеКогда рухнет режим Зеленского – экс-депутат Рады сделал прогнозЭтот год довел ВСУ до изнеможения - начальник Генштаба Андрей Гнатов
https://crimea.ria.ru/20251109/soprotivlenie-rastet-vspykhnut-li-na-ukraine-bunty-iz-za-bespredela-ttsk-1150753580.html
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/17/1148157436_75:0:987:684_1920x0_80_0_0_91c6290f06d289cdef7ed4d5d1a9e64d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир зеленский, политика, внешняя политика, энергосистема украины, мнения
Эксперт предрек русский бунт на Украине – каким он будет и чем обернется
На Украине на фоне блэкаута может начаться русский бунт - политический эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым
. Недовольство среди украинцев на фоне энергетического кризиса нарастает и в конце концов оно может вылиться в "русские бунты". Мировоззрения на Украине они, однако, не изменят – этим займется Россия. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политический и военный эксперт, руководитель аналитической службы международного движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.
По его словам, украинцев очень долго и целенаправленно "учили ненавидеть", это успел заметить даже Крым, пребывая в составе Украины, не говоря уже о других регионах страны, "построенной однажды на лжи и ненависти".
"Начиная с середины 1990-х годов, как только стали формироваться какие-то идеи и основные тезисы будущего украинского государства, и как только Кучма (Леонид, второй президент Украины – ред.) подписался под книгой "Украина – не Россия" началась четкая и системная работа по формированию лютой ненависти в украинском сознании", – сказал Самойлов.
Со временем многие украинцы поддались пропаганде и научились ненавидеть не только Россию и русских, а вообще всех, кто вызывает у них несогласие, заметил он.
"И теперь, как только появляется хоть малейший повод эту ненависть реализовать, под нее попадают и артисты, и депутаты, и писатели, и простые люди", – добавил политолог.
До главы киевского режима Владимира Зеленского эта ненависть тоже начала доходить, но благодаря еще работающему аппарату информационного, психологического и физического подавления эти волны гасятся, и пока успешно, сказал Самойлов.
"Но все это накапливается. Мы же помним, что было с Порошенко (Петр, 5-й президент Украины – ред.). Почему Зеленского-то выбрали: не его выбрали, а выбрали не Порошенко. Точно так же будет и с ним. А может, и еще жестче", – считает политолог.
По мнению Самойлова, "ненависть, которую воспитывали в украинцах 30 лет подряд", выльется не только на Зеленского, но и на многих тех, кто его окружает, однако это будет чем-то вроде смуты на пике ярости.
"Это будет как русские бунты: бездумно, беспощадно и чаще всего бессмысленно", – предположил Самойлов.
По его словам, на фоне возникшего на Украине крупного энергетического кризиса ненавистнические настроения в украинском обществе по отношению к власти усугубляются. Но сознания населения Украины ни эти настроения, ни то, во что они могут вылиться, не изменит, считает эксперт.
"Ожидать, что там могут произойти изменения за счет проявления воли народа – вряд ли, я в это не верю. Не произойдет кардинальных изменений таких, что они смогут осознать, в чем проблема, кто виноват и что им надо делать. То есть все равно нам (России – ред.) придется решать эти вопросы", – резюмировал эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: