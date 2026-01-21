https://crimea.ria.ru/20260121/dvoe-migrantov-pytalis-ustroit-terakt-v-otdele-politsii-ufy-1152564122.html

Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы

Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы

В Уфе двое мигрантов планировали устроить теракт в отделе полиции. Попытка пресечена сотрудниками ФСБ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T10:09

2026-01-21T10:09

2026-01-21T10:09

россия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

уфа

теракт

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901421_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_66cb11f09aa9840cd811db257e379650.jpg

СИМФЕРПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Уфе двое мигрантов планировали устроить теракт в отделе полиции. Попытка пресечена сотрудниками ФСБ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, двух выходцев одной из стран Центральной Азии удалось вычислить, когда те пытались собрать данные об отделе полиции, на который и планировалась атака. Они оказались членами запрещенной в России международной террористической организации. После разведки злоумышленники приобрели огнестрельное оружие и компоненты для сбора самодельного взрывного устройства.В ведомстве добавили, что по месту проживания злоумышленников были обнаружены и изъяты составные части СВУ.Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Участие в деятельности террористической организации".Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих в Ставрополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской областиРадикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе

россия

уфа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфа, теракт, безопасность