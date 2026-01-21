Рейтинг@Mail.ru
Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы
Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы
Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы
В Уфе двое мигрантов планировали устроить теракт в отделе полиции. Попытка пресечена сотрудниками ФСБ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T10:09
2026-01-21T10:09
россия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
уфа
теракт
безопасность
СИМФЕРПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Уфе двое мигрантов планировали устроить теракт в отделе полиции. Попытка пресечена сотрудниками ФСБ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.По данным ФСБ, двух выходцев одной из стран Центральной Азии удалось вычислить, когда те пытались собрать данные об отделе полиции, на который и планировалась атака. Они оказались членами запрещенной в России международной террористической организации. После разведки злоумышленники приобрели огнестрельное оружие и компоненты для сбора самодельного взрывного устройства.В ведомстве добавили, что по месту проживания злоумышленников были обнаружены и изъяты составные части СВУ.Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Участие в деятельности террористической организации".Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих в Ставрополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержали подозреваемого в теракте в Иркутской областиРадикалы из Центральной Азии готовили теракт против власти и полиции в РФФСБ задержала россиянина за подготовку терактов в Севастополе
россия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), уфа, теракт, безопасность
Двое мигрантов пытались устроить теракт в отделе полиции Уфы

ФСБ предотвратила в Уфе теракт в отделе полиции - задержаны два мигранта

10:09 21.01.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В Уфе двое мигрантов планировали устроить теракт в отделе полиции. Попытка пресечена сотрудниками ФСБ России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, двух выходцев одной из стран Центральной Азии удалось вычислить, когда те пытались собрать данные об отделе полиции, на который и планировалась атака. Они оказались членами запрещенной в России международной террористической организации. После разведки злоумышленники приобрели огнестрельное оружие и компоненты для сбора самодельного взрывного устройства.

"При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате боестолкновения был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. Другой участник группы задержан, в отношении него проводятся следственные действия", – рассказали в ФСБ.

В ведомстве добавили, что по месту проживания злоумышленников были обнаружены и изъяты составные части СВУ.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Участие в деятельности террористической организации".
Ранее сообщалось, что ФСБ ликвидировала россиянина, готовившего теракты против российских военнослужащих в Ставрополе.
