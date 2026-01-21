Рейтинг@Mail.ru
Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса... РИА Новости Крым, 21.01.2026
крым
новости крыма
крым курортный
отдых в крыму
внутренний туризм
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/01/1152143230_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_aead2bb7a9c34f60428fa85aa35b6bb9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимость суточного размещения в Москве в среднем составляет 3153 рубля, в Питере – 2956, в Сочи – 2837 рублей.Далее в рейтинге следуют Краснодар, где средняя цена за номер составляет 2496 рублей, Казань – 1996, Ялта – 4059 и Севастополь – 3066 рублей.Также в десятку вошли Калининград – 2821 рублей, Волгоград и Красная Поляна – 2473 и 7259 рублей соответственно.Как сообщалось, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий россиян в январе 2026 года.
крым, новости крыма, крым курортный, отдых в крыму, внутренний туризм
Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий

Ялта и Севастополь вошли в топ-10 направлений для одиночных путешествий – исследование

21:45 21.01.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевСевастополь в снегу
Севастополь в снегу
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте Москва, собравшая 20% одиночных бронирований. На втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 14% и 8% одиночных бронирований соответственно", – выяснили аналитики сервиса.

Стоимость суточного размещения в Москве в среднем составляет 3153 рубля, в Питере – 2956, в Сочи – 2837 рублей.
Далее в рейтинге следуют Краснодар, где средняя цена за номер составляет 2496 рублей, Казань – 1996, Ялта – 4059 и Севастополь – 3066 рублей.
Также в десятку вошли Калининград – 2821 рублей, Волгоград и Красная Поляна – 2473 и 7259 рублей соответственно.
Как сообщалось, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий россиян в январе 2026 года.
КрымНовости КрымаКрым курортныйОтдых в КрымуВнутренний туризм
 
