Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимость суточного размещения в Москве в среднем составляет 3153 рубля, в Питере – 2956, в Сочи – 2837 рублей.Далее в рейтинге следуют Краснодар, где средняя цена за номер составляет 2496 рублей, Казань – 1996, Ялта – 4059 и Севастополь – 3066 рублей.Также в десятку вошли Калининград – 2821 рублей, Волгоград и Красная Поляна – 2473 и 7259 рублей соответственно.Как сообщалось, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий россиян в январе 2026 года.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте Москва, собравшая 20% одиночных бронирований. На втором – Санкт-Петербург, а на третьем – Сочи – 14% и 8% одиночных бронирований соответственно", – выяснили аналитики сервиса.
Стоимость суточного размещения в Москве в среднем составляет 3153 рубля, в Питере – 2956, в Сочи – 2837 рублей.
Далее в рейтинге следуют Краснодар, где средняя цена за номер составляет 2496 рублей, Казань – 1996, Ялта – 4059 и Севастополь – 3066 рублей.
Также в десятку вошли Калининград – 2821 рублей, Волгоград и Красная Поляна – 2473 и 7259 рублей соответственно.
Как сообщалось, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий
россиян в январе 2026 года.
