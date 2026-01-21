Два города полуострова вошли в топ мест для одиночных путешествий

https://crimea.ria.ru/20260121/dva-goroda-poluostrova-voshli-v-top-mest-dlya-odinochnykh-puteshestviy-1152563473.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Ялта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для одиночных путешествий в январе 2026 года. Таковы данные исследования российского сервиса бронирования Твил.Ру.Стоимость суточного размещения в Москве в среднем составляет 3153 рубля, в Питере – 2956, в Сочи – 2837 рублей.Далее в рейтинге следуют Краснодар, где средняя цена за номер составляет 2496 рублей, Казань – 1996, Ялта – 4059 и Севастополь – 3066 рублей.Также в десятку вошли Калининград – 2821 рублей, Волгоград и Красная Поляна – 2473 и 7259 рублей соответственно.Как сообщалось, Севастополь и Судак вошли в десятку самых популярных направлений для трехдневных путешествий россиян в январе 2026 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Курорты Крыма – куда едут россияне зимой и сколько это стоитКрым и Севастополь – в лидерах бронирования отелей на январь 2026 годаКрым и Севастополь в лидерах для спонтанных поездок – цены в отелях

