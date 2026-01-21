Рейтинг@Mail.ru
Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани
Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани
ВСУ вечером в среду атаковали портовые терминалы в Темрюкском районе Кубани, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. ВСУ вечером в среду атаковали портовые терминалы в Темрюкском районе Кубани, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Сейчас на территории терминалов пылает пожар, горят четыре резервуара с нефтепродуктами, добавил губернатор. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань. Пострадали 13 человек, в том числе дети. В результате загорелся Афипский НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки дрона с боевой частью.К вечеру среды глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Личность погибшего устанавливается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
кубань, краснодарский край, темрюкский район, происшествия, вениамин кондратьев, атаки всу, новости сво, новости
Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани

ВСУ ударили по порту на Кубани – погибли два человека и горят резервуары с нефтепродуктами

22:10 21.01.2026 (обновлено: 22:24 21.01.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. ВСУ вечером в среду атаковали портовые терминалы в Темрюкском районе Кубани, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района. К сожалению, есть жертвы и раненые. По предварительной информации, погибли два сотрудника предприятия, еще несколько – пострадали", - написал он в своем Telegram-канале.
Сейчас на территории терминалов пылает пожар, горят четыре резервуара с нефтепродуктами, добавил губернатор.
К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.
Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань. Пострадали 13 человек, в том числе дети. В результате загорелся Афипский НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки дрона с боевой частью.
К вечеру среды глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Личность погибшего устанавливается.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
20:47
Еще 52 украинских беспилотника сбили над Крымом и Кубанью за два часа
 
КубаньКраснодарский крайТемрюкский районПроисшествияВениамин КондратьевАтаки ВСУНовости СВОНовости
 
