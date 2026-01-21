https://crimea.ria.ru/20260121/dva-cheloveka-pogibli-pri-udare-vsu-po-portovym-terminalam-na-kubani-1152588673.html

Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани

Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани - РИА Новости Крым, 21.01.2026

Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани

ВСУ вечером в среду атаковали портовые терминалы в Темрюкском районе Кубани, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.01.2026

2026-01-21T22:10

2026-01-21T22:10

2026-01-21T22:24

кубань

краснодарский край

темрюкский район

происшествия

вениамин кондратьев

атаки всу

новости сво

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111337/57/1113375791_0:117:3228:1933_1920x0_80_0_0_d2eb86dc84f5aac64f68793df52b096b.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. ВСУ вечером в среду атаковали портовые терминалы в Темрюкском районе Кубани, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Сейчас на территории терминалов пылает пожар, горят четыре резервуара с нефтепродуктами, добавил губернатор. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань. Пострадали 13 человек, в том числе дети. В результате загорелся Афипский НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки дрона с боевой частью.К вечеру среды глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Личность погибшего устанавливается.

кубань

краснодарский край

темрюкский район

2026

Новости

кубань, краснодарский край, темрюкский район, происшествия, вениамин кондратьев, атаки всу, новости сво, новости