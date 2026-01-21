https://crimea.ria.ru/20260121/dva-cheloveka-pogibli-pri-udare-vsu-po-portovym-terminalam-na-kubani-1152588673.html
Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани
Два человека погибли при атаке ВСУ по порту в Темрюкском районе Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. ВСУ вечером в среду атаковали портовые терминалы в Темрюкском районе Кубани, по предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Сейчас на территории терминалов пылает пожар, горят четыре резервуара с нефтепродуктами, добавил губернатор. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, в том числе сотрудники МЧС России.Минувшей ночью украинские беспилотники атаковали Адыгею и Кубань. Пострадали 13 человек, в том числе дети. В результате загорелся Афипский НПЗ, на территорию рядом с одним из многоквартирных домов упали обломки дрона с боевой частью.К вечеру среды глава республики Мурат Кумпилов сообщил, что на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела. Личность погибшего устанавливается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
