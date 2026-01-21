Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Орловской области - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Дроны ВСУ нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Орловской области
Дроны ВСУ нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Орловской области - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Дроны ВСУ нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Орловской области
В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Орловскую область – ущерб нанесен топливно-энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T06:55
2026-01-21T07:00
орловская область
андрей клычков
новости
орел
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Орловскую область – ущерб нанесен топливно-энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул он. В некоторых домах двух районов города Орла сбои в электро- и водоснабжении, идет устранение последствий. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов ведут работу на местах происшествий, также сообщил Клычков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
орловская область
орел
орловская область, андрей клычков, новости, орел, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Дроны ВСУ нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Орловской области

Атака дронов ВСУ нанесла ущерб топливно-энергетической инфраструктуре Орловской области

06:55 21.01.2026 (обновлено: 07:00 21.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Орловскую область – ущерб нанесен топливно-энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
"Вражеские атаки на наш регион продолжаются, в результате которых нанесен незначительный ущерб топливно-энергетической инфраструктуре региона. Повреждены несколько домовладений и личный автотранспорт на территории города Орла и других муниципалитетов области", – проинформировал глава региона.
По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул он. В некоторых домах двух районов города Орла сбои в электро- и водоснабжении, идет устранение последствий. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов ведут работу на местах происшествий, также сообщил Клычков.
Орловская областьАндрей КлычковНовостиОрелБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
Лента новостейМолния