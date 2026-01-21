https://crimea.ria.ru/20260121/drony-vsu-nanesli-uscherb-energeticheskoy-infrastrukture-orlovskoy-oblasti-1152560144.html

Дроны ВСУ нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Орловской области

Дроны ВСУ нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Орловской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В ночь на среду украинские беспилотники атаковали Орловскую область – ущерб нанесен топливно-энергетической инфраструктуре региона. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.По предварительным данным, пострадавших нет, подчеркнул он. В некоторых домах двух районов города Орла сбои в электро- и водоснабжении, идет устранение последствий. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов ведут работу на местах происшествий, также сообщил Клычков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

