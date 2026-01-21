https://crimea.ria.ru/20260121/chp-v-novosibirske-krovlya-i-etazh-zdaniya-obrushilis-na-lyudey-1152572643.html
ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей
2026-01-21T13:48
2026-01-21T13:48
2026-01-21T13:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В двухэтажном административном здании в Новосибирске произошло обрушение кровли и второго этажа, есть пострадавшие. Об этом сообщает в среду пресс-служба МЧС по региону.ЧП случилось в среду на улице Наумова.Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы. Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Первомайского района. Следком возбудил уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровляКровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара18 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане
