Рейтинг@Mail.ru
ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей - РИА Новости Крым, 21.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260121/chp-v-novosibirske-krovlya-i-etazh-zdaniya-obrushilis-na-lyudey-1152572643.html
ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей
ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей - РИА Новости Крым, 21.01.2026
ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей
В двухэтажном административном здании в Новосибирске произошло обрушение кровли и второго этажа, есть пострадавшие. Об этом сообщает в среду пресс-служба МЧС по РИА Новости Крым, 21.01.2026
2026-01-21T13:48
2026-01-21T13:55
новосибирск
происшествия
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152571956_137:155:1139:719_1920x0_80_0_0_3689b52c051ae86e3e0ae3ff8be1ccd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В двухэтажном административном здании в Новосибирске произошло обрушение кровли и второго этажа, есть пострадавшие. Об этом сообщает в среду пресс-служба МЧС по региону.ЧП случилось в среду на улице Наумова.Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы. Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Первомайского района. Следком возбудил уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровляКровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара18 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане
новосибирск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/15/1152571956_242:136:1034:730_1920x0_80_0_0_6d420c69be5abc6966fa01fc2d4de506.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новосибирск, происшествия, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей

В Новосибирске кровля и второй этаж административного здания обрушились на людей – МЧС

13:48 21.01.2026 (обновлено: 13:55 21.01.2026)
 
© Прокуратура Новосибирской областиОбрушение здания в Новосибирске
Обрушение здания в Новосибирске
© Прокуратура Новосибирской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. В двухэтажном административном здании в Новосибирске произошло обрушение кровли и второго этажа, есть пострадавшие. Об этом сообщает в среду пресс-служба МЧС по региону.
ЧП случилось в среду на улице Наумова.

"Произошло обрушение конструкций кровли и второго этажа двухэтажного строения, - сообщили спасатели. - В настоящее время спасатели вытащили женщину. Ее осматривают медики".

Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы.
"По уточненной информации, под рухнувшими конструкциями могут находиться несколько человек", - добавили в МЧС.
Прокуратура организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Первомайского района. Следком возбудил уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На пожаре в ТЦ Симферополя частично обрушилась кровля
Кровля горящего госпиталя в Туле обрушилась из-за пожара
18 человек погибли при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане
 
НовосибирскПроисшествияНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:27В Севастополе воздушная тревога
14:23Более 150 компаний приедут на выставку "АгроЭкспоКрым"
14:10Уиткофф едет в Москву на переговоры с Путиным
13:48ЧП в Новосибирске: кровля и этаж здания обрушились на людей
13:47В МИД России прокомментировали решение Молдавии выйти из СНГ
13:43Бахчисарайский район частично обесточен
13:36Переселение жителей Донбасса на Кубань - власти опровергли новый фейк
13:28Рейд в Севастополе открыли
13:21Санаторий "Южный" в Крыму сможет принимать больше гостей
13:05Новости СВО: армия России бьет по врагу и занимает новые рубежи
12:59В Севастополе закрыли рейд
12:52Курс на самоуничтожение: что стоит за новыми заявлениями Киева об СВО
12:43Удары по ВПК Украины: разбиты склады боеприпасов и места запуска дронов
12:35Жители Крыма смогут наблюдать парад планет
12:29Блэкаут на Украине: остаются частично обесточенными Киев и ряд областей
12:13В Крыму завели дела в отношении 28-ми недобросовестных землевладельцев
11:54Молча ударила ножом дважды: в Севастополе женщина ранила возлюбленного
11:44Сколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет
11:30Жительницу Ялты приговорили к 17 годам колонии за спонсирование ВСУ
11:26На севере Крыма на пожаре погибла женщина
Лента новостейМолния